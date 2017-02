Løftes opp av «angrepet på distrikts-Norge»

Senterpartiet rir på en voldsom medgangsbølge, som er utløst av en oppfatning om at distrikts-Norge er «under angrep» av utallige reformprosjekter.

Partiet kunne i forrige uke vise sine beste tall på over 20 år på flere ulike meningsmålinger. Ikke siden EU-kampen og etterdønningene av den på midten av 90-tallet har Senterpartiet hatt tall på tett oppunder ti prosents oppslutning.

Politiske kommentatorer mener Sp-bølgen har en enkel forklaring: Partiet har stor troverdighet i distriktspolitikken. Èn av tre norske velgere mener Sp har størst troverdighet av alle når det handler om distriktene, og akkurat nå er denne delen av politikken løftet høyt opp på den politiske dagsorden. Det er utløst av en lang rekke reformprosjekter; Kommunereformen, politireformen, sykehusreformen og mange flere, som oppfattes som rene sentraliseringsreformer. Og her har de øvrige partiene åpenbart mindre slagkraft enn Sp.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum er full av selvtillit for tida. Det store spørsmålet er om kondisen holder helt inn til mål; høstens stortingsvalg. En heseblesende kamp mot det meste av endringer kan nemlig koste krefter, spesielt hvis man ikke samtidig klarer å kommunisere ut hvordan man selv ønsker å håndtere omstillinger og sikre et velferdstilbud som ikke er dynket i olje.

Så langt har partiet scoret effektivt på å protestere bastant mot alt som lukter av reformer, en proteksjonistisk brexit-holdning som gir gjenklang på tvers av grensedragninger. Kampen for levende bygder har større appell enn budskapet til rødgrønne venner, som til og med vil øke skattene. Mentaliteten både partilederen og hans undersåtter minner om en steinbit når det kommer til kommunesammenslåing.

De gode tallene gjør at Sp-toppen i Troms, Sandra Borch fra Lavangen, kan sikre seg en stortingsplass. I en måling i Nordlys for kort tid siden fikk partiet hele 12,8 prosents oppslutning i Troms. Det ville gjort ferden mot et fast sete på Tromsbenken på Stortinget til en kosetur i parken for Sandra Borch, dersom det hadde vært valg i dag.

Det er opplagt at Senterpartiet representerer en motkultur til byeliten. Det kommer Slagsvold Vedum & Co. til å utnytte for alt det er verdt, ettersigende på en måte som gjør at folk forstår både språket og budskapet.

Minilederen: Øl-stup

Ølsalget til Rema 1000 stuper.

Det er det som kalles kundemackt.