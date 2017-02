D e ikkje helt sånn d e

I et leserinnlegg i VG, går artisten og bilopphuggeren Bjarne Brøndbo i rette med det han mener er et for snilt samfunnssystem.

Trønderen åpner sitt innlegg med å etterlyse politikere med strengere styring, og etterlyser en diktator til å lede Norge. Det er nesten slik at en «snill og omsorgsfull diktator» kunne vært å foretrekke, men historien har selvsagt vist at så godt som 100 prosent av verdens diktatorer gjennom historien, blir maktsyke despoter, skriver han.

Den populære trønderen mer enn antyder at flere av de som i dag er hjemme på grunn av sykdom, egentlig ikke er syke, men utnytter et slapt og hullete system. - Innfør en til to karensdager for alle de normalt friske, men sørg for at det ikke slår uheldig ut for de kronisk syke, og de som faktisk er syke - det finnes jo tilfeller av det også, skriver Brøndbo.

Med det sprer en av Norges mest populære artister en mistanke mot mennesker som mottar syke- eller dagpenger. Dette er en gruppe som gjennom årene har måttet tåle mye slikt. Når han i tillegg gjør det til en sannhet at Nav ikke gjør jobben sin, men lar slappfisker utnytte systemet, så underbygger han nok en påstand. Den at mennesker i Nav-kø og Nav-systemet er der fordi de synes det er fint og behagelig, og deres største mål i livet.

At DDE-Bjarne velger populismen er ikke uventet, men det er uheldig. Når en mann med såvidt stor status tar til pennen, er det mange som stoler på at det han sier er rett. Hva slik kjendismakt kan medføre, viser presidentskapet i USA.

Det Brøndbo gjør, er å kaste seg på den bølgen som feier over verden. En bølge der lettvinte løsninger er medisinen. Der politikere er tafatte, evneveike lystløgnere som ikke gidder å gjøre jobben sin. Der staten er for snill, tafatt og uten ledelse. Der løsningen er å bare bestemme, uten å tenke på konsekvenser.

At det fører til at andre mennesker settes i bås som late hypokondere, utsugere, snyltere og NAV-ever, later man til å se helt bort fra. Målet helliger midlene.

At Bjarne Brøndbo skriver det mange tenker, er ikke det samme som at det et rett. Man må huske at det man ser ikke bestandig er d d e.

