Og det blir lys, endelig!

Etter mange års kamp ser det endelig ut til å gå opp et lys for veimyndighetene. Finnsnes får trafikklys.

De som har vært i tvil om at Finnsnes er «stor nok» by til å få grønt, gult og rødt lys i kryssene, bør nå forholde seg til realitetene. En trafikktelling utført av Statens vegvesen forteller at det passerer rundt 200 fotgjengere i timen på overgangen ved Amfi. Det er trolig betydelig mer enn ved flere av overgangene i Tromsø by som er utstyrt med trafikklys.

Fra før vet vi at det hvert døgn passerer 10.000 kjøretøy gjennom Finnsnes sentrum. Mye av trafikken er tungtransport, på vei til og fra sjømatnæringa. Det er åpenbart et behov for trafikklys, som er den beste, tryggeste og mest effektive form for trafikkregulering i bystrøk.

Det var i siste kommunestyremøte før jul at Ap-politiker og bussjåfør Ole-Roger Storås tok opp trafikklys-saken, og fikk kommunestyret med på en anmodning til Statens vegvesen om raskt å ta fatt i saken. Trafikklys-debatten har gått i årevis, men denne gang har vegvesenet reagert lynraskt, og blant annet uført tellingen av fotgjengere.

Vegvesenet sender nå saken til høring hos kommunen og politiet, og målet er å få satt de første trafikklysene i drift fra sommeren, samtidig som det utføres ert større gravearbeid i sentrum. Store kostnader kan bespares dersom man kombinerer gravejobben som må gjøres.

Foreløpig er det snakk om at en av overgangene ved Amfi reguleres med trafikklys. Det gir en fin mulighet til å teste ut og høste erfaringer. For det trengs åpenbart trafikklys ved minst tre overganger til, i alle fall på sikt: I Coop-krysset, i Corner-krysset og ved Esso. «Det er en sped begynnelse», sier Ap-politiker Storås, som likevel er fornøyd, og lover å henge på slik atg det kommer flere trafikklys etterhvert i sentrum.

Først og fremst er trafikklys gode nyheter for fotgjengerne. Som lensmann Arnold Nilsen påpeker; «Trafikkavviklingsperspektivet er ikke like viktig for meg somdet er å hindre at fotgjengerne blir påkjørt i overgangene». Og det er denne risikosporten som nå delvis avvikles på Finnsnes. At trafikken blir mer regulert og køene kortere, er ren bonus - ikke minst for de utallige vogntogene som kjører til og fra Senja og Lenvik fastland.

Minilederen: Er der allerede

Målselv vil etablere et datasenter, og håper Facebook og Google kommer.

Er ikke de i Målselv allerede? Overalt? Alltid?