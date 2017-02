«By-elgene, fortjener de å leve?»

Lensmann Arnold Nilsen gir et godt råd til folket som ferdes på Finnsnes: Meld fra hvis du har hatt ubehagelige eller direkte skremmende opplevelser med by-elgene.

I en årrrekke har sentrumsområdene på Finnsnes hatt jevnlig besøk av elg. Folkebladets arkiver viser by-elger på nesten daglig vandring mellom bolighus, på småveiene og i sentrumsgatene tilbake til 2010. Også før den tid var det elg å se i sentrum, men de siste årene har det skjedd stadig oftere. Og elgene er blitt mer nærgående.

- Byelgen er blitt en trussel og må avlives Ikke alle er fornøyd med at det har slått seg ned elg i sentrum av Finnsnes.

I utgangspunktet er det jo spennende og eksotisk at vi har besøk av og daglig omgang med så store, flotte dyr midt i sentrumsområdene. Vi bor tross alt nord for polarsirkelen, og i likhet med i Canada, Alaska og Russland er elg en naturlig del av hverdagen, også der folk bor tett. Og i all hovedsak går dette samboerskapet helt greit. Det er svært sjelden vi hører om tilfeller der elg har gått til angrep eller oppført seg truende mot folk.

Men mange har hatt ubehagelige opplevelser. Sist ute var Finnsnes-væringen Hans Kristian Sørensen (75), som opplevde en elg som kom i fullt firsprang mot han midt i havneområdet. Sørensen sier det for så vidt var en naturopplevelse, men han følte seg lite bekvem med situasjonen. Han tar nå til orde for avliving.

Folkebladet har også ved en rekke anledninger tidligere omtalt lignende tilfeller. Spesielt dramatisk har det kanskje ikke vært, med eksempelvis direkte angrep. Men folk på tur med hund, som har kommet mellom ei elgku og kalvene, har opplevd elgen som svært aggressiv. Vi snakker om dyr, og vet selvsagt aldri hva som kan skje.

Politiet: - Flere er engstelig for elgen Politiet på Finnsnes har den siste tiden fått flere henvendelser fra folk som frykter byelgen. Nå vil politiet ha beskjed dersom noen opplever elgen som aggressiv.

Bør elgene avlives? Det er det store spørsmålet, som også krever en del avklaringer: Vi vet at noen av elgene er «gjengangere» i sentrumsgatene, men hvor mange er det egentlig som søker mot sentrum? Å jage dem har vært lite fruktbart, men nytter det å «ta ut» to eller tre elger? Kommer andre like fort tilbake?

Før ei beslutning tas, bør vi følge rådet fra lensmann Nilsen: Meld fra om dine elg-opplevelser i sentrum; om du har opplevd elgen som aggressiv eller farlig, og kanskje spesielt om de har framkalt frykt hos barn. Først da kan politi og viltnemnd gjøre en klok vurdering om elgene som vanker i sentrum bør avlives.

Minilederen: Gatekjøkkenmat?

Patricias gatekjøkken på Setermoen er norgesmester i sunn fast-food 2016.

Det er sånn mat vi blir fast og fin av.