Dialogen med vår nabo i øst

Trusselvurderingene fra PST må vi ta på alvor, men vi må aldri glemme å pleie et godt forhold med vår store nabo i øst.

Thorvald Stoltenberg (85) tar gjennom sin ferske bok et bekymret oppgjør med prosessene som skaper distanse mellom Russland og Vesten. Den bekymringen er det all grunn til å dele for oss som bor i nord, som ønsker et tett folk-til-folk-samarbeid med naboen i øst.

Stoltenberg har bedre kjennskap enn de fleste til prosessene som skaper gjensidig forståelse i nord, blant annet som fødselshjelper for Barentssekretariatet som ble etablert i 1993. Hans poeng er at straffetiltakene etter Ukraina-krisen bidrar til å øke spenninga, og kan utnyttes ytterligere til å demonisere vesten. Økonomiske straffetiltak har en tendens til å ramme de på grasrota som ser verdien av samarbeid, slik vi har sett i andre områder. Putins posisjon og ledermodell går fri.

Vi som bor i nord og dermed pleier kontakt over grensen, blant annet når det gjelder kultur, idrett, næring, utdanning og andre fellesarenaer, ser hvor viktig de første grenseboertiltakene var. Da er det et stort tilbakesteg når den geopolitiske isfronten siger inn og forstyrrer det som har potensial til å bli en gjensidig godt naboskap. Til glede for alle.

Ingen tar til orde for å legitimere det som skjer i Ukraina eller henfalle til naivitet i omgangen med Russland. Trumps mange og usammenhengende selvmotsigelser om NATO verken bør eller skal svekke alliansen, men det må være lov å ha to tanker i hodet samtidig og faktisk gjøre et forsøk med både dialog og forståelse.

Samtidig bør man ta på alvor de trussel-vurderingene som ble offentliggjort av PST denne uka, der det blant annet gis uttrykk for økt potensial for etterretning og skadeeffekter i den forbindelse. Og vi må ta til etterretning av norske politikere ble nektet visum til Russland.

Vi skal beskytte norske interesser og være krystallklar når det kommer til hva vi mener i utenrikspolitiske spørsmål, inkludert brudd på menneskerettigheter, demokratisk underskudd og mangel på respekt for ytringsfrihet. Uten dialog er det imidlertid verre å formidle kritikken og nå fram med budskapet.

