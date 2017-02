Folkebladet i ny drakt

Folkebladets papiravis framstår i dag med ny layout, og en del av stoffet og de faste spaltene vil du finne andre steder i avisa enn du har vært vant til som leser.

Det nye utseendet på papiravisa er et resultat av en lang og møysommelig prosess i Polaris Media, et konsern som består av 35 mediehus fra Nordfjord til Finnmark, og som Folkebladet er en del av. Alle papiravisene i konsernet har endret eller er i ferd med å endre utseende. Mye blir standardisert, men fortsatt beholder alle avisene sine viktigste særpreg.

Se Folkebladets «reklamefilm»

I Folkebladet vil du se at titteltypene endres, både i utforming og størrelse. Vi satser på en lysere og lettere utforming, mer leservennlig tekst, samtidig som titteltypene blir mindre. I en lokalavis er det sjelden behov for å «skrike ut» med store titler. Det er også en trend både i internasjonale og nasjonale aviser at titlene blir mindre, og samtidig mer informerende.

De faste spaltene i avisa er fortsatt på plass, med noen få endringer. Den største endringen er faktisk på ledersiden, side to i avisen. Hit flytter vi nå den daglige lederartikkelen, illustrert med en tegning av Trond Sandnes eller et aktuelt bilde, pluss minilederen. På lørdagene vil du finne den faste lørdagskommentaren på denne siden, fast illustrert av Sandnes.

Debattinnleggene flyttes og samles bak i avisa. Det gir plass til flere debatter. I dag publiserer Folkebladet trolig et sted mellom ti og 20 prosent av alle innlegg som sendes inn. Vi prioriterer stort sett bare skribenter med lokal tilknytning til Midt-Troms eller indre Sør-Troms, eller skribenter som omtaler tema av lokal interesse. Nå blir det plass til flere av sistnevnte kategori.

Satsing på debatt er helt bevisst. På nett har vi nå laget en egen debattseksjon, med dagsaktuelle innlegg, lederartikler og kommentarer. Debatt er godt lesestoff. Det viser våre statistikker. I 2016 var den tredje mest leste saken på folkebladet.no et leserinnlegg - med 23.000 lesere. Dette innlegget var også det nest mest delte på Facebook i 2016 av alt folkebladet.no publiserte. Av de 20 mest leste artiklene på folkebladet.no i fjor var fire enten leserinnlegg eller lørdagskommentarer.

Derfor løfter vi de lokale debattene fram. Temaer som helikoptrene på Bardufoss og Forsvarets tilstedeværelse i Midt-Troms, samt kommunesammenslåing og lokal fotball, engasjerer enormt. Å gi plass til til debattinnlegg, og dermed den offentlige samtale og diskusjon, anser vi som en svært viktig del av vårt samfunnsoppdrag - både på nett og papir. Så lenge saklighetsnivået er ok og debattinnleggene relevante, kan du regne med å få dine meninger publisert på en av våre plattformer. Og det er det sikreste måten å nå flest mulig lesere i regionen du bor eller har tilknytning til.

At vi endrer layout på papiravisa er også et signal om at vi har tro på den. Flere «eksperter» har over mange år spådd papiravisas død. Vi tror den vil leve lenge. Fortsatt står papiret for to tredeler av våre inntekter. Spørsmålet blir nok heller hvor mange ganger i uka den vil komme ut på papir.

Enn så lenge - vi håper du vil like «nye» Folkebladet!

Minilederen: Nei, nei, nei

For første gang på 20 år har Senterpartiet over ti prosents oppslutning på VGs partibarometer.

Det hjelper å si nei til alt.