Endringer kommer

Regjeringens ”markedstilpasning” av jordbruket vil ramme bøndene i distriktet hardt.

Bønder over hele landet tente sist tirsdag bål i en landsomfattende protest mot regjeringens jordbruksmelding. Bak aksjonen sto Norges Bondelag, som hevder at regjeringens jordbruksmelding fører norsk matproduksjon i feil retning.

Det er regjeringen og landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) svært uenig i. Bondelaget er spesielt bekymret for distriktsjordbruket, og det er liten tvil om at jordbruksmeldingen legger opp til en kraftig sentralisering, blant annet med en geografisk strukturendring der melkeproduksjonen blir flyttet fra distrikt til mer sentrale strøk.

I meldinga blir det foreslått en halvering av antall regioner for omsetning av melkekvoter. Det er i seg selv en markedstilpasning som over tid vil virke sterkt sentraliserende. Melkeproduksjonen er viktigste enkeltfaktor for at hele landet tas i bruk. Distriktsjordbruket er helt avhengig av at melkeproduksjonen har markedssystem som gjør det mulig å produsere mat utenfor byer og tettsteder.

I mindre bygder er landbruket limet. Skal vi ha et livskraftig landbruk i Nord-Norge er vi helt avhengig av at det finnes avsetnings- og markedsordninger som tilsier at bøndene får solgt melken til en forutsigbar pris. Det er en farlig vei å øke avstandene til meieri og slakteri, og det er bra at bøndene er føre var og sier stopp til en slik utvikling.

Vi registrerer at Norges Bondelag advarer spesielt mot konsekvensene av regjeringens politikk overfor Nord-Norge. Fra bøndene blir det hevdet at jordbruksmeldingen vil påskynde strukturendring i landbrukets infrastruktur. Bondens innflytelse i verdikjeden svekkes, og resultatet blir at kjedene får større makt.

Vi har denne vinteren sett hvilken makt eksempelvis Rema 1000 har over annen type lokal matproduksjon. Folk flest er trolig godt fornøyd med dagens markedsordninger, og ikke ønsker en politikk der makten plasseres hos store kjeder. Det er sjelden til forbrukernes, innbyggernes og distriktenes beste. Ifølge bondelaget er det heller ikke bra for bøndene.

