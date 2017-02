Feil utgangspunkt

Folkebladet har fått mye pryl etter avisas kritikk på lederplass av Arbeiderpartiets ”angrepille” i kommunereformen.

Det lever vi godt med. Men dessverre er utgangspunktet for kritikken mot Folkebladet feil. Folkebladet anerkjenner folkeavstemninger som en del av et velutviklet demokrati, og mener også at resultatet av slike avstemninger i all hovedsak bør respekteres og etterleves.

Ivar Mortensen, senterpartimedlem i Berg, mener i et innlegg tirsdag det er frekt av sjefredaktøren å ikke ha respekt for utfallet av folkeavstemningen i kommunen. Per Gunnar Stensvaag fra Trysil, guru for alle som kjemper med nebb og klør mot alt som heter sammenslåing, skriver i et innlegg i dagens avis at Folkebladets linje er ”Skit i folket - leve Finnsnes”.

Til begge: Folkebladet har respekt for utfallet av follkeavstemninger. Vi ”skiter” heller ikke i folket og roper ikke ”leve Finnsnes”, fordi vi vet så alt for godt hvor avhengig byen Finnsnes er av et robust omland. Akkurat som omlandet er avhengig av en robust by.

Problemet med folkeavstemningene, ikke bare i vår region, var at informasjonen til folket var alt for dårlig på forhånd. Både om premissene for folkeavstemningen, og hva en storkommune ville bety for dem, kontra å bli stående alene. Det er en kritikk mot regjeringen.

Folkebladet har gang på gang fått dokumentert at svært mange av velgerne rett og slett ikke visste hva de egentlig stemte for - eller mot. Og i mange tilfeller var det så mange alternativer å velge mellom at velgerne var minst like forvirret da de kom ut av valglokalet som da de gikk inn.

Derfor mener vi at folkeavstemningene om reformen var forvirrende, uklare og meningsløse - i den form de ble gjennomført. Og derfor mener vi det er klokt av kommuner som eksempelvis Berg og Torsken å gå nye runder, fordi det er skjedd mye siden avstemningene ble holdt, og mange nye momenter er kommet på banen. Blant annet at Senja kommune blir en realitet, med eller uten Berg og Torsken.

Vi mener det er best at de blir med. Det er bedre å bygge bruer enn murer.

