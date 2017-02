Svekket beredskap

Fylkesmann Bård M. Pedersen og politimester Ole B. Sæverud er bekymret for beredskapen i Troms om 339-skvadronen flyttes fra Bardufoss. Det har de all grunn til.

Som offentlige myndighetspersoner med et overordnet ansvar for beredskap og samfunnssikkerhet, har fylkesmannen og politimesteren sendt et brev til justis- og beredskapsdepartementet. Der retter de oppmerksomheten mot at det er et åpenbart behov for å se nærmere på de konsekvenser som blant annet den vedtatte flytting av 339-skvadronen fra Bardufoss vil ha for beredskap og sikkerhet i Troms fylke — og da i særdeleshet for Midt-Tromsregionen.

En rekke omfattende reformer som for tiden pågår, vil i sum kunne få store konsekvenser i lang tid fremover, også når det gjelder beredskap og samfunnssikkerhet. I tillegg til gjennomføringen av Langtidsplanen for Forsvaret (LTP), har vi også samhandlingsreformen for helsevesenet, politireformen og kommunereformen — og på flere måter griper alle disse inn i hverandre.

I en slik situasjon er det, som fylkesmannen og politimesteren uttrykker bekymring for, særdeles viktig å samordne det som gjøres. Beslutninger som tas i én sektor, må sees i et overordnet og helhetlig samfunnsperspektiv. Mulige konsekvenser må utredes grundig, før ting kan iverksettes på en forsvarlig måte.

I forebyggende samfunnssikkerhetsarbeid handler det i stor grad om å avdekke risiko og sårbarhet, slik at man dermed bedre kan unngå at det oppstår kriser. Å se flere samfunnssektorer under ett i et samvirkeprinsipp, bør selvsagt også gjelde i et forebyggende perspektiv — og ikke bare legges til grunn når kriser skal håndteres.

Ordfører i Målselv kommune, Nils Ole Foshaug, hilser selvsagt utspillet overfor departementet fra fylkesmannen og politimesteren i Troms velkommen. De to peker på forhold som er for lite vektlagt av politikerne i den pågående reformprosessen for flere sektorer.

Det er et stort tankekors at ikke våre stortingspolitikere, som er valgt til å styre landet vårt, ikke synes å evne å se helheten og konsekvenser av vedtak som fattes, bedre enn de gjør. Det er LTP-vedtaket fra desember i fjor om flytting av 339-skvadronen og helikopterbasen fra Bardufoss et grelt eksempel på.

Minilederen: Hårfin støtte

Luggen Salong på Setermoen har søkt Bardu kommune om tilskudd til utvidelse av salongen. Hvis politikerne nå bare viser til budsjettkutt, må de kanskje tas i luggen?