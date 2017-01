Midt-Tromspakken

Hva som skal bli Midt-Troms sine innspill til regional og nasjonal transportplan (NTP) skal nå samordnes av en arbeidsgruppe.

Under årets første møte i Midt-Troms regionråd, fikk de åtte kommunene i rådet legge fram sine ønsker til en samordnet veiløsningspakke for Midt-Troms. Forut for dette har alle innspill vært behandlet i kommunestyrene. Det gjelder nå ifølge regionrådsleder Louis S. Edvardsen å sy sammen en helhet, som kan fremmes med styrke oppover i systemet, der prioriteringer og beslutninger skal gjøres.

Ønskelisten for bedre veiløsninger og fergesamband i Midt-Troms er lang. Blant de mest kostnadskrevende prosjektene som nå er brakt på bane, er Lenviks ønske om endelig å få realisert «Finnsnestunnelen» fra Olderhamna til Nygård. Og Torsken kommune har tunnel gjennom Torskenskaret som sitt store ønske. Ellers står nye gang- og sykkelveier, rassikring, asfaltering og bedre fylkesveier høyt på listen hos mange. Målselv foreslår også en omklassifisering av fylkesvegen Buktamo-Finnsnes til riksveg, noe Folkebladet tidligere har støttet på lederplass. Strekningen er sterkt trafikkert og er sammen med hovedårene på Senja særdeles viktig for sjømatnæringens behov for hurtig og sikker varetransport mot markedene sørover i Europa.

Det mest spektakulære av alt på ønskelisten er imidlertid Lenviks innspill om en tunnel fra fastlandet til Senja. Realistisk sett ligger nok det noe lenger fram i tid, men med Gisundbrua som eneste forbindelse mellom Senja og fastlandet i dag, bør en kunne tillate seg å fremme tanken om en undersjøisk tunnel som alternativ på mellomlang sikt. Idéen om å bygge bru over Gisundet fremstod i sin tid som kanskje mer uoppnåelig og vill, enn en undersjøisk tunnel til Senja gjør i dag. Teknologien er kommet mye lengre på dette feltet, noe lignende tunnelløsninger både i Lofoten og i Troms er gode eksempler på.

En felles plan og prioriteringsliste for regionen skal behandles i kommunestyrene. Så følger den særs viktige jobben mot samferdselsdepartementet og stortingspolitikerne, for å få en plass i NTP 2018-2029, som legges fram for Stortinget midt i vårløsninga i år på tromsveiene. Kan vi håpe på en annen vårløsning i Midt-Troms med den nye nasjonale transportplanen?

