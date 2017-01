Per-Willys Pravda

Frp-statsråd Per Willy Amundsen har i løpet av helga gått høyt ut, og nærmest truet tromsøavisa Nordlys med boikott. Har Amundsen latt seg inspirere vel mye av Trump?

Årsaken er at nyhetsredaktør Skjalg Fjellheim skrev at statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp) ikke ville svare på spørsmål om en en eventuell bompengefri E8. Fjellheims skriverier falt Amundsen så tungt for brystet at han via sin Facebook-konto langet ut må mediehuset: «Pravda omtaler det faktum at Tom Cato ikke kan lekke fra NTP som et ”E8-utspill”. Deretter gir Pravda Ap frie tøyler for kritikk av regjeringen, for det som åpenbart er en ikke-sak. Dette er journalistikk på lavmål, Skjalg Fjellheim. Fake News på norsk.», skrev ministeren. Og så rundet han av med å true med boikott og beskjed om at partiet egentlig ikke trenger Nordlys.

Så, når Nordlys spør om dette er grei skuring fra en statsråd, dukker statsrådens alter ego, stortingskandidaten, opp: Nå uttaler jeg meg som 1. kandidat på Frps stortingsliste for Troms, ikke som justis- og beredskapsminister, svarer justisministeren til Nordlys. Amundsen går med det inn og ut av rollen som minister helt som det behager ham. Det ville ikke forundre oss om neste påstand er at Facebook-kontoen jo er privat, så dette må privatpersonen Per Willy Amundsen svare for. Ikke justisministeren. Eller stortingskandidaten.

Spørsmålet i framtiden blir jo hvem det er som sier hva? Vi går inn i en valgkamp, der Amundsen garantert må stå til rette for regjeringens politikk. Hvem er det da som svarer? Og de svarene Amundsen gir, er det svar Amundsen skal stå til rette for? Eller er det kun regjeringens syn han målbærer? For Nordlys blir dette enkelt, i og med at Amundsen og Frp jo ikke vil bruke dem. De trenger ikke forholde seg til politikere med to ansikter. For oss som er igjen, og har beholdt gunsten og tilliten, blir det verre. Vel og merke helt til vi stiller de feile spørsmålene. De som ikke Amundsen og Frp vil ha. Er vi også Pravda, partiaviser, presentører av falske nyheter?

Det hadde vært greit å vite, sånn før vi tråkker i salaten og Amundsen må Trumpe gjennom viljen sin på andre vis. Kanskje Frp kunne legge ut en liste over ting vi kan spørre dem om, uten at de blir fornærmet?

Minilederen: «Johnscore»

Silsandgutten Christer Johnsgård som nylig signerte med TUIL, brukte bare fem minutter på å score igjen. Johnsgård lever sannelig opp til navnet — Johnscore!