Ja takk, begge deler

Norsk havbruksnæring har en eventyrlig historie å fortelle, i likhet med olje- og gassindustrien. Vi trenger begge.

Dessverre er det alt for mange som velger å snakke både havbruk og oljeindustrien ned. Det er synd. Begge bidrar på ypperlig vis å bygge velferd. Norge trenger lønnsomme næringer. Vi trenger gode prosjekter.

Det går ufattelig bra i sjømatnæringa, økonomisk sett. Fra 2015 til 2016 økte eksportinntektene med 17 milliarder kroner, til 91,6 milliarder kroner. Fortsatt ”småpenger” i forhold til oljeindustrien, men det begynner virkelig å monne i statsregnskapet. Men volumet går ned. I fjor falt eksportert volum med 3,2 prosent. Fisk skal bidra til å mette verden, og da må produksjonen opp, ikke ned.

Fiskeriminister Per Sandberg pekte under Sjømatdagene på Hell i Trøndelag på at ny kunnskap skal bidra til vekst. Sandberg viser blant annet til en pågående konsesjonsrunde der oppdretterne kan søke om utviklingstillatelser.

Norsk oppdrettsindustri er verdensledende. Det gir muligheter på sikt. Veksten skal de neste årene komme som følge av historiens største innovasjonsprosjekt innen oppdrett. Visjonene er store, blant annet for å bygge såkalte havfarmer, som er tryggere mot rømming og lettere å kontrollere mot sykdom.

Lakselusa har gjennom mange år skapt hodebry og økonomiske utfordringer for oppdretterne. Myndighetene har satt en grense på 0,5 lus pr. fisk. For de siste oppdrettstillatelsene, den ”grønne runden”, er grensa 0,2 lus. Lakselusa formerer seg raskt gjennom generasjoner, og avlusing har derfor skapt resistens flere steder i landet. Lusa reagerer rett og slett ikke på avlusningsmidlene.

Kampen mot lakselusa koster millliarder av kroner hvert eneste år, og derfor er ny oppdrettsteknologi meget interessant. Den som finner den beste metoden for å produsere laks uten at lakselusa er et problem, vil sannsynligvis bli søkkrik. Det vil også bidra til økonomisk vekst og at norsk velstand kan opprettholdes.

