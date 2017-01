Meningsløst, Ap!

Arbeiderpartiet har vinglet så mye i debatten om kommunereformen at kan kan bli svimmel av mindre.

Hva er det egentlig Ap vil? Anført av ”tåkefyrsten” Jonas Gahr Støre har partiets frontfigurer famlet seg fram, og nå har de gått seg fullstendig vill. Selv flere av deres egne lokalpolitikere har snudd ryggen til ledelsen i tåkehavet, og returnert til utgangspunktet.

Og utgangspunktet finner vi i 2014, da regjeringspartiene, KrF, Venstre og Arbeiderpartiet sto sammen om kommunereformen i Stortinget. Her var Ap med på vedtaket om at reformen skulle gjennomføres med ”reell frivillighet for de kommunene som deltar i sammenslåingsprosesser”. Men Ap var i tillegg med på at ”enkeltkommuner ikke må kunne stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn”. Med andre ord tvang, dersom fornuftige hensyn tilsier det.

Men nå, som et stinkende valgflesk, skriver partiet ut en resept på angrepille. Partiet forsikrer at alle kommuner som slås sammen mot sin vilje, kan få bryte ut igjen - dersom det blir en Ap-ledet regjering etter valget. Kravet er bare at kommunen selv ber om det.

Dette skulle altså være den store klargjøringen fra et parti som hittil har vært steike umulig å tolke i reformsaken. Nå legger man seg plutselig på linje med Sp - og det skaper stor frustrasjon også blant partiets egne ordførere.

Et utvalg Ap-ordførere tar bladet fra munnen i Aftenposten. Helge Sandåker i Marnadal kommune savner støtte i eget parti, som han mener har vært helt fraværende i debatten. Han får støtte fra kolleger i Farsund, Harstad, Sande, Ski, Skedsmo og Ålesund. Helga Pedersens ”avklaring” på NRK utløser neppe begeistring.

På Senja er gode prosesser i gang. Lenvik og Tranøy er enige, og Berg og Torsken er på vei, etter mye forvirring, uklarheter og meningsløse folkeavstemninger. Aps ”avklaring” bidrar bare til ny usikkerhet og uklarhet med den håpløse ”skilsmissegarantien”. Hvem skal i så fall avgjøre om angrepillen skal slukes? Nye folkeavstemninger? Spar oss for det!

Minilederen: Tillit og forakt

Sps Sandra Borch mener Aps snuoperasjon om helikoptrene på Bardufoss går på tilliten løs og skaper politikerforakt.

Og så ødelegger det jo for et brakvalg for Sp i nord.