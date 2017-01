Bra for Bardufoss

Et enormt medietrykk og høyt politisk spill ser ut til å redde helikoptrene på Bardufoss.

Det er isolert sett svært gode nyheter for Bardufoss og Midt-Troms. Men at noen stiller spørsmål ved om de politiske signaler som nå hagler fra alle hold er til å stole på, er fullt forståelig. Det har vært så mye fram og tilbake rundt helikoptrene at det knapt er mulig å vite hvor dette lander til slutt.

– Dette lukter mer valg enn handling Sandra Borch (Sp) angriper Ap etter snuoperasjonen om helikopterbasen på Bardufoss. – Dette lukter mer valg enn det lukter handling, sier hun.

Men at valgkampen er i gang for fullt trenger ingen tvile på. Arbeiderpartiet rigger seg voldsomt til for å vinne tilbake makta - først ved å si at kommuner som ikke slår seg frivillig sammen skal utstyres med en angrepille. Og nå helikoptrene; Med Ap-leder Jonas Gahr Støre og lederen i forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt i spissen, utsteder partiet en garanti om at dersom de får tilbake makta, skal Bardufoss fortsatt få hær-helikoptre, skvadron og en basesjef med utvidede fullmakter.

Høyres lokale fylkes- og stortingstopper drar utstedelsen av garanti enda lenger: De krever at det etablerte kompetansemiljøet innen helikopter, både innen vedlikehold og operativ ledelse, skjer med utgangspunkt i Bardufoss og ” at den tidligere definerte hovedbasen for helikopter med tilhørende ledelseselement videreføres på Bardufoss.”

Det er musikk i ørene for alle som brenner for Bardufoss. Summerer vi signalene fra landets to største og viktigste partier, og plusser på hva flere av de andre partiene har sagt om Bardufoss, er det bare å la musikken ljome og kaste seg ut i dansen på flystripa. Eller?

At noen fortsatt er skeptisk er ikke rart, og kanskje er det klokt å holde igjen på jubelscenene. Fordi tidligere vedtak, merknader og signaler har spriket i alle retninger, og ikke vært til å bli klok på.

Nå handler det om å holde fast, fortsette presset og minne politikere og partier gang på gang om hva man nå har sagt. Av tidligere erfaringer vet vi at det kan glippe, ting kan endre seg - ikke minst fordi Rygge-miljøet og østlandsområdet utgjør et befolkningsmessig tyngdepunkt og en kjøttvekt som er viktig på valgdagen. Men det går i riktig retning nå.

Minilederen: Litt av en salve

30 journalister følger Terese Johaugs kamp for å bli frifunnet for bruk av munnsalve.

Omtrent like mange som møtte opp i Det hvite hus for å høre hvordan Trump skal snu opp ned på verden.