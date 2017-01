De er våre hverdagshelter på de tøffe værdagene.

Det finnes neppe mange av oss som ikke en eller annen gang har slengt med leppa over en eller annen snørydder. Det kan være brøytebilen, som enten ikke er der, har vært der, kjører for sakte, kjører for fort, kaster snø i alle retninger, brøyter for grunt eller for dypt, ikke slipper deg forbi eller slipper deg forbi på fullstendig feil plass.

Disse værdagsheltene får ofte kjeft, men via ”Brøyt i vei” har vi også åpnet noe mer på tålmodigheta og forståelsen.

Imidlertid er det mange vi ikke ser så godt, men som også fortjener en god porsjon ros når det å ferdes ute er tilnærmet en polekspedisjon. For hva med drosjesjåførene, som frakter de som trenger det rundt om i bygdene våre. Til lege, til kommunen, til butikken. Eller renovatørene som kjører rundt og henter avfall. Eller postbudene, avisbudene og øvrige bud, som svært sjeldent lar seg stoppe av vannrett nedbør i ulik konsistens. De drar rundt og sørger for at vi får post, aviser eller pakker.

Ambulansesjåfører, brannmenn og politi skal heller ikke utelates. Det er lett å glemme at også de kan mistrives i uvær. De tørner likevel ut, og redder oss når vi trenger det.

Vi har lett for å klage når vi ikke får post, når brøytbilen ikke kommer eller når drosjene stopper. Da er det fort gjort å bruse med fjærene og lire av seg noen vondord på fjæsboka. Det er imidlertid grunn for å minne om at de er en av oss. Det er mennesker som gjør sitt beste i en landsdel været av og til gjør maksimalt for å avfolke.

Vi bor i en del av verden der hverdagsvær for oss, ansees som ekstremvær av andre. Og der det ekstreme blir så til de grader ekstremt at utenlandske reiseoperatører selger det som eksotisk. Det er dette værdagsheltene våre må takle.

Vi bør takke dem, slik vi bør takke meteorologene som gjør sitt ytterste for å gi oss en værprogonose som er så lik den kommende virkeligheten som mulig. Klimaendringene gir oss mer ekstremvær, og da er det bedre å bli litt for mye advart enn ikke advart i det hele. Det er langt flere værhelter der ute enn de du faktisk ser.

