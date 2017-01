Kystpartiets farvel

Kystpartiet var et parti å regne med, også i vår region. Nå er det farvel.

De siste årene er det stort sett bare i Nord-Troms partiet har gjort seg gjeldende. Det vil være en stor overraskelse om Kystpartiet i Skjervøy overlever førstkommende årsmøte.

Sist uke besluttet styremedlemmen i Kvænangen Kystparti å legge ned sine verv, og melde seg ut av partiet. Om kort tid er Jan Helge Jensen og hans partiløse feller innmeldt i Senterpartiet.

Bakgrunnen er at Kystpartiets politikere føler de ikke får gjennomslag. De får ikke satt et politisk avtrykk, sier den tidligere stortingskandidaten og fylkeslagslederen Jan Helge Jensen, og legger til at de trenger et større nettverk. Det mener de at de finner i Senterpartiet. Der finner de også en politikk som på mange vis ligner tilforlatelig på det de kommer fra. For selv om Kystpartiet står langt til høyre hva angår verdikonservative spørsmål innen kirke, innvandring og homofili, er de svært like med Sp hva angår EU, EØS, fiskeri, landbruk og kommunereform.

Kystpartiets eneste ordfører på landsbasis, Ørjan Albrigtsen i Skjervøy, sier de står overfor et veivalg også i nabokommunen. Han utelukker ikke en Kp-exit også der når partiet har årsmøte i februar.

Ørjan Albrigtsen var blant KrF-erne i Skjervøy som sammen med sin daværende ledestjerne og ordfører, Roy Waage, meldte seg ut av KrF i protest mot en regjering ledet av KrFs Kjell Magne Bondevik som stadig var på kollisjonskurs med lokale ønsker. Til sist hadde Waage truet partiledelsen så lenge at han ikke hadde annet valg enn å gå.

Sammen søkte de lykken i det lille partiet til Steinar Bastensen. Målet var å bygge dette partiet stort og sterkt. Og en kort stund så det ut som de hadde en bevegelse på gang, men etter tre tapte valg forsvant de store, regionale profilene. De siste årene har partiet blitt stadig mer marginalisert, og nå er det lite igjen.

Det er en tid for alt, og nå er tida inne til å ta farvel og heller bygge realpolitikk framfor noe som stadig mer ligner en maktesløs bygdeliste.

Miniledren: Grønt lys

Vegvesenet vurderer å sette opp trafikklys i Finnsnes sentrum.

Endelig har det gått opp et lys for dem.