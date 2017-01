Krigsheltene i nord får ikke den heder og respekt de fortjener. De er våre helter, uansett.

Forsvarsdepartementets historieprosjekt skulle være et sannhetssøkende og helhjertet forsøk på å kartlegge krigsinnsatsen under 2. verdenskrig, ikke minst for å løfte befolkningen og heltene i nord, som har fått en beskjeden birolle. I stedet har prosjektet forsterket inntrykket av at innsatsen i nord ikke verdsettes og respekteres.

Prosjektet kulminerer med alt annet enn medaljedryss, heder og en samvittighetsfull og verdig prosess. I stedet drysser man salt i sårene til alle de som med god grunn føler at dimensjoneringen av krigshistorien i sør og nord er direkte virkelighetsfjern.

Det er stor konstrast mellom alvoret som skildres i den ferske boka til forfatter Asbjørn Jaklin om nedbrenningen og evakueringa, og det faktum at historieprosjektet til departementet ender med et par navlebeskuende bøker. Første leveranse er Institutt for Forsvarsstudier (IFS) sin bok om norsk dekorasjonspraksis, ei bok som ligger an til å konservere dagens skeive historiefortelling.

Når en sindig og faktaorientert historiker og forfatter som Arvid Petterson slo alarm i Altaposten i romjula, er det god grunn til å stusse over hele håndteringa. Han ikke alene om å takke nei til å være med på boklanseringa. I likhet med historikerne Lars Borgersrud og Synne Corell styrer han unna. De tre var i den eksterne referansegruppa, og har protestert heftig på framgangsmåten som er valgt, og kan med god grunn føle seg ført bak lyset. De har lånt navnet til et prosjekt som ikke har forholdt seg til mandatet.

– Jeg vil ikke kjøpe boken og heller ikke anbefale den. Den skal forklare folk hvorfor ingen flere skal få medaljer for sin innsats under andre verdenskrig, er Pettersons ramsalte kommentar. Det er trist at forsvarsministeren konfirmerer det hele, og at departementet nå henter inn tre alternative historikere til seminaret.

Det er bra at det produseres bøker og film om 2. verdenskrig, enten vi tenker på partisanene, ofrene på Hopseidet, heltene fra Narvik-fronten eller lottene på Sørøya. De forblir våre helter.

Minilederen: Klabb og DAB

Et enkelt kabelbrudd slo ut deler av DAB-nettet i Norge denne uka.

De som kjemper for å beholde FM-nettet kan notere enda et godt argument.