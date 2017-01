Diesel-frustrasjonen

At bileiere, og spesielt eiere av diesel-biler, er frustrert over politisk vingling, er fullt forståelig.

Det har vært raljert mye om dieselbiler og politiske budskap de siste dagene, ikke minst etter dieselforbudet i Oslo, som ble innført tirsdag og opphevet samme kveld. Den rødgrønne regjeringen oppfordret til å velge diesel for få år siden. Nå er budskapet det motsatte. Hva skal vi tro på?

I kjølvannet, eller kanskje eksosen, av norgeshistoriens første dieselforbud, er det åpenbart at man må evaluere, samle kunnskap og fakta - før noen finner på å kopiere Oslo-modellen. I Tromsø har man blant annet konkludert med at et dieselforbud ikke vil ha noen effekt, da forurensningsproblemet i ishavsbyen i hovedsak er knyttet til svevestøv.

At drastiske grep må gjøres når astmarelaterte dødsfall øker, barnehager dropper utendørsaktiviteter, og folk rett og slett har pusteproblemer, bør det ikke herske tvil om og være alminnelig forståelse for. Men diesel-forbudet i Oslo er en studie i klimapolitisk prøving, feiling og vingling. Andelen dieseldrevne personbiler er doblet siden 2008. Det skyldes at bilkjøpere har fulgt myndighetenes og politikernes råd. Den rødgrønne regjeringen, med statsminister Jens Stoltenberg i spissen, ville ha oss til å velge diesel, og la opp avgiftspolitikken deretter.

Men så fikk vi plutselig motsatt råd, og dieselsalget bremset kraftig opp. Og nå er vi i gang igjen: Opplysningsrådet for veitrafikken sier at mange eldre bensinbiler forurenser minst like mye som nyere dieselbiler. Så hva skal vi egentlig tro om dieselforbudet?

Er det en bedre løsning Bergen byr på: Flerdoblet bompris på dager med helsefarlig luft? Eller kanskje la siste siffer på nummerskiltet avgjøre hvilken dag du kan kjøre, uansett bensin eller diesel?

Begrenset bruk av personbil i byområder bør fortsatt være et mål. Men vi må få troverdig, kunnskapsbasert informasjon, som dokumenterer effekten av ulike tiltak. Nå virker det mer som man stikker fingeren i været og kjenner etter hvilken vei vinden blåser, før det iverksettes tiltak som er fullstendig uforutsigbare.

Minilederen: Værdagen

Det varslede ekstremværet avlyses og utsettes stadig vekk i mediene.

Skuffelsen er til å ta og føle på.