En viktig gruppe

Selvmord er tabubelagt. Derfor er det viktig å gi et tilbud til de som vil snakke om det.

En sorggruppe for etterlatte etter selvmord skal nå opprettes i Finnsnes kirke. Det er et svært prisverdig initiativ, som vil kunne bety mye for mange. De som står bak det nye tilbudet er ikke i tvil om at behovet er til stede. Mange har etterlyst det.

Selvmord rammer ofte unge mennesker. Og det rammer tungt, brutalt og ofte helt overraskende. Vi er blitt vant til å forholde oss til kriseteam og sorgrupper. Men egen dedikert sorggruppe for etterlatte etter selvmord har manglet. Nå gjør Finnsnes kirke noe med det.

Diakon Kjellrun Skoglund har tatt initiativ til tilbudet, som skal gis annenhver mandag fra 6. februar i Finnsnes kirke. De som skal utgjøre sorggruppa og møte de etterlatte, er seniorprest Ove Kjelling og Mona Kvalsvik Jakobsen fra psykisk helsetjeneste i Lenvik kommune. Hun har mastergrad i nevropsykologi og kompetanse på hvordan sorg kan påvirke folks helse.

Kompetente fagpersoner som møter mennesker i ofte bunnløs sorg er fundamentalt viktig. Sorgen kan gi mange utslag og reaksjoner, både fysisk og psykisk. Å lære om sorg, hvilke utslag den kan gi - og ikke minst hvordan man best skal takle sorgen, er helt avgjørende for hvordan man skal komme seg gjennom slike enorme utfordringer.

Selvmord er tabubelagt, omspunnet av myter - og ofte noe man ikke snakker om. Sorggruppa i Finnsnes kirke vil gjøre noe med det, de vil snakke med pårørende som ønsker å gi utrykk for følelser, sorg, frustrasjon - og ikke minst skyldfølelse, som mange også opplever å få når noen av deres nærmeste velger å ta sitt eget liv.

Som diakon Kjellrun Skoglund så presist sier; ”Mennesker i en slik situasjon trenger å snakke med andre som har opplevd det samme, og på den måten oppdage at reaksjonene man selv har, ofte deles med andre.” Sjelden kan vel uttrykket; ”felles skjebne, felles trøst”, passe bedre.

Initiativtakerne bak tiltaket i Finnsnes kirke fortjener all mulig ros og støtte.

Minilederen: Nytt under sola?

Mørketida er over. Sola er kommet til Sør-Senja, skriver folkebladet.no.

Det er nyheten som egentlig ikke er en nyhet nå midt i januar. Men vi elsker å lese om det.