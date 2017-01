Mer edruelighet

Norge står overfor store økonomiske utfordringer, og valgkampen bør bli preget av edruelighet. Men blir det sånn?

Hvordan blir valgkamp i ei tid der landet står overfor store økonomiske utfordringer. Høyre og Frp gikk til valg på store kutt i formuesskatten. Partiene har bare delvis innfridd sine løfter. Skal partiene også i denne valgkampen love at formuesskatten skal bli borte? Har Norge råd?

Det er mye som gjør at årets valgkamp bør bli preget av edruelighet. Arbeiderpartiet kan finansiere noen av sine valgkampløfter ved å reversere skattelettene som regjeringen Solberg har gitt, men de kan ikke finansiere alle sine løfter. Ingen partier kan det. Utfordringene er for store.

Fallet i skatteinntektene fra oljesektoren vil måtte legge en demper på alle partier i årets valgkamp. Det er grunn til å advare velgerne: Ikke hør på de partiene som lover mer penger til alt! De har ikke dekning for sine løfter. Ikke utelukkende fordi inntektene faller, men også fordi ledigheten er høy.

Det kan ikke regjeringen Solberg ta ansvaret for alene. Internasjonale konjunkturer rår ingen over. Finansminister Siv Jensen har erfart dette. Hun er den første minister som tar penger ut av oljefondet i så stor grad at det reduseres.

De fleste skjønner at tiden er overmoden for å se kritisk på statens utgifter. I en slik tid er det ikke spesielt realistisk å tro at kommuner og fylkeskommuner skal bli tilført så mye penger at det vil løse deres økonomiske utfordringer.

Regjeringen Solberg har skuffet mange, men ikke først og fremst ved å sultefôre kommunene. Skuffelsen ligger i den endeløse strømmen av sentraliseringsforslag hos posten, kommunene, Forsvaret, sykehusene og politiet.

Dersom Regjeringen Solberg taper regjeringsmakten til høsten, blir nok dette hovedforklaringen.

Minilederen: Mot

Senterpartiet får 12,5 prosents oppslutning i Nord-Norge i en meningsmåling. Partiet profiterer åpenbart på å være mot kommunesammenslåinger, mot ulv, mot EU, mot EØS, og mot sentralisering av politi, Nav og ligningskontor.

Er det dette som kalles motmakt?