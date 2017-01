Gode nyheter står i kø for reiselivet i nord, som opplever en eksplosiv vekst.

Hvem hadde for noen få år siden trodd at vinterturisme skulle bli en av de store vekstnæringene i vår region? Snø, kulde og uvær - er det noe å selge? Javisst! Nordlyset på himmelen og hvalen i havet er blitt en sensasjonell attraksjon for turister verden rundt - og kombinert med andre vinterlige aktiviteter er det blitt en vidunderlig cocktail.

Enkelte lokale reiselivsbedrifter rapporterer om bedre belegg i januar enn juli. Og det beste av alt; vinterturister legger igjen mye mer penger enn sommerturister. Det er gjerne pengesterke. opplevelsessøkende reisende på vinteren - som erstatter bobilturister og backpackere på sommeren.

Folkebladet har tidligere rapportert at de lokale reiselivsbedriftene legger bak seg et rekordår, og at 2017 ser meget lovende ut. Det bekreftes også av offisiell statistikk fra Nordnorsk Reiseliv for november måned: 212.959 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i november 2016, er en økning på vel 9.000 overnattinger fra november 2015. Det innebærer en økning på fem prosent, mens Norge totalt hadde en økning på tre prosent.

Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har en økning på 16 prosent i forhold til året før, mens Norge som helhet har en nedgang på én prosent.

I årets første elleve måneder var det 3.531.189 overnattinger i landsdelen, 277.000 flere enn fjorårets antall - en økning på ni prosent. Det er svært sterke tall, og alt tyder på at hele året vil levere like godt når de offisielle tallene foreligger.

Og stadig dukker det opp nye satsinger som bidrar til vekst: Fra Senja kan nå tilskuere fra hele verden følge nordlyset i ”sanntid” - på direkten via Startsidens naturkanal Zoom. Da direktesendingen ble åpnet onsdag ble den sett av over 100.000 mennesker jorda rundt. Et annet eksempel: Samarbeidsprosjektet om daglige turistbusser mellom Tromsø og Narvik har på én måned gitt 266 flere turister i Polar Park og Destinasjon Snowman.

Mulighetene er enorme!

