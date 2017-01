Prisbevisstløshet

Folk i nord reagerer kraftig på Remas nye innkjøpskonsept, som truer Macks tilstedeværelse i hyllene. Prisen for å utfordre den nordnorske folkesjela kan bli høy.

Engasjementet er stort, og med harmen følger også boikott-trusler, selv om lokale Rema-kjøpmenn lite kan gjøre med beslutninger som fattes sentralt. Omdømmemessig har denne saken vært alt annet enn god for Rema — og Mack må iallfall på sikker plass igjen, før folk i nord og Rema 1000 kan bli «bestevÆnna» igjen.

Økonomisk er det et naturlig grep å gjøre isolert sett, men også det har sin pris. Rema har nok denne gangen forregnet seg litt på kundene og undervurdert mulige reaksjoner fra folkedypet. For når øl og brus som bærer det tradisjonsrike varemerket Mack, trues med å bli kastet på dør av Rema, så er det ikke bare Bredrup og Mack som utfordres — hele landsdelen føler det som en krigserklæring mot nordnorsk identitet og stolthet.

Rema- kjeden har i de senere årene tapt markedsandeler til både Coop og Kiwi, som har lyktes bedre med sine strategier. Fra Rema ble man nødt til å foreta seg noe, og for å kunne fortsette å rendyrke sin lavprisfilosofi, har man ifølge professor i markedsføring ved Handelshøyskolen ved UiT, Kåre Skallerud, med «Bestevennavtalene» vendt seg mot leverandørsiden for å oppnå lavere kostnader.

Dette innebærer at potetgullmerket Kims forsvinner fra Rema-hyllene uten mere kos. Samme veien kan det gå med produkter fra drikkevaregiganten Coca-Cola og mindre leverandører som Mack. Forhandlinger mellom Rema og Mack var mandag kveld ennå ikke brakt endelig i havn — men Mack-direktør Håkon Bredrup kan neppe være fornøyd med å bli avspist med kun å være i sortimentet på Rema 1000 i de tre nordligste fylkene. Mange arbeidsplasser ved Macks nye fabrikk i Nordkjosbotn er avhengig av at produktene når ut til flest mulig.

Rema 1000 lanserte for noen dager siden med brask og bram den nye appen «Æ», etter at en massiv og noe kryptisk reklamekampanje har bygget opp om forventningene. Kjedens nye strategi går ut på å slanke vareutvalget og inngå langsiktige innkjøpsavtaler med færre leverandører — såkalte «Bestevennavtaler».