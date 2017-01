Utfordringer i kø

Justisminister Per-Willy Amundsen har fått rikelig oppmerksomhet etter at han ble tildelt en plass ved Kongens bord — men samtidig også en hel del å tygge på.

Blant annet er gjennomføringen av den såkalte «nærpolitireformen» en av de viktigste oppgavene som venter den ferske ministeren fra Harstad. Men oppgaven er nært beslektet med en annen utfordring som også er av avgjørende betydning: Tilliten til politiet.

En fersk undersøkelse fra meningsmålingsinstituttet Ipsos har nemlig noen trekk som burde bekymre Per-Willy Amundsen. Riktignok svarer 81 prosent av befolkningen at de har svært eller ganske stor tiltro til politiet, og tilsynelatende er dette en rimelig robust og solid måling.

Men dykker vi dypere ned i tallgrunnlaget, vil vi også se at andelen som har svært stor tiltro til politiet har sunket. Fra 31 prosent i 2015 til 22 prosent på den ferskeste Ipsos-målingen. Denne tendensen forsterkes ytterligere av at 15 prosent flere enn før svarer at de har liten tiltro til politiet. To prosent svarer at de har null tillit til lovens håndhevere. Tillit og godt omdømme er viktig for alle offentlige etater, men i en særstilling står politiet - den eneste etaten som med loven i hånd kan bruke vold mot innbyggerne.

Justisminister Amundsen skal også legge merke til et annet funn i den omtalte undersøkelsen. Under halvparten av de som har svart, sier de har et godt inntrykk av politiets innsats mot hverdagskriminalitet som tyverier, innbrudd og hærverk. Dette er ikke bra, spesielt ikke i en tid hvor vi vet at flere lensmannskontorer, deriblant Sjøvegan i Salangen, etter all sannsynlighet vil bli lagt ned.

Politimester Ole B. Sæverud i Troms politidistrikt har tidligere uttalt at reformen vil gjøre politiet bedre rustet til å løse oppgavene sine. Det kan være at han har rett — men desto viktigere er det at innbyggerne opplever det på samme måte. I motsatt fall er det grunn til å grue seg til neste tillitsundersøkelse.

Minilederen: Makta som rår

Rema 1000 har inngått en såkalt «Bestevennavtale» med Ringnes, og det kan bety at produkter fra Macks bryggeri ryker ut av hyllene på Rema-butikkene. Reaksjonene i Nord-Norge på at den gamle merkevaren Mack kan bli skviset ut, er sterke — men samlet kan vel forbrukerne vise at her nord i landet er det Mack da som rår!