”Usynlige” ulykker

Det blir færre bilulykker i Norge, men fortsatt er det for mange.

35 liv gikk tapt i trafikken i 2016, melder Staten vegvesen – en viss økning fra året før, men et tall som likevel føyer seg til en langvarig, nedadgående trend. Men trender og statistikk er én ting. Hver eneste dødsulykke er én for mye.

På etatens nettsider lover vegdirektør Terje Moe Gustavsen ”fortsatt storsatsing mot trafikkdøden”. Han poengterer at det rykkes ut til hver slik ulykke for å analysere årsakene og dermed kunne sette inn de mest effektive forebyggende tiltakene, men tilføyer at det ikke gis noen snarveier i dette arbeidet. Desto viktigere å komme noen skritt videre i et arbeid som vil kreve både ressurser og endringer i regler og rutiner.

NAF-bladet Motor har i siste utgave et oppslag om ”de usynlige ulykkene” på norske veier. Det gjelder ulykker hvor det dreier seg om selvmord. Fagfolkene som analyserer ulykkesårsakene står uten systematisk kunnskap om disse tilfellene. I Sverige har man en egen kommisjon til å avdekke selvmord i trafikken – og det viser seg at hvert tiende trafikkdødsfall kommer i denne kategorien. Hos oss blir statistikken mangelfull og mørketallene trolig store. Problemet er ikke manglende kompetanse, men manglende tilgang til sensitive helseopplysninger.

Svært mange saker klassifiseres som ”selvvalgt død” uten tilstrekkelig etterforskning, konkluderte Riksadvokaten for en tid siden. I rapporten, som kom på initiativ fra Utrykningspolitiet, ble det avdekket store variasjoner i etterforskning og oppfølging rundt om i landet. Nå vil heller ikke en egen kommisjon med spesialkompetanse på selvmord være noen ”snarvei”, fagfeltet er vel kjent med tvilstilfeller. Første forutsetning er imidlertid at det gis mulighet til å studere de forulykkedes helsehistorikk og bakgrunn ellers.

Her finnes det ingen grunn til å vente på standardiserte EU-regler. Det burde holde lenge å gjøre som i Sverige. For det er i alle tilfeller bedre å vite enn å gruble. Det gjelder for de pårørende etter en ulykke, og ikke minst gjelder det for vogntogførere som sliter etter en ellers uforklarlig møteulykke.

