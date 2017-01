Engasjementet for helikoptrene på Bardufoss er enormt.

Ei uke etter at støttegruppa ”Bevar 339-skvadronen og hovedbasen for helikoptre på Bardufoss” ble opprettet, har den fått langt over 12.000 medlemmer. Målet er 100.000 medlemmer, men protestbevegelsen er allerede så stor og sterk at den må bli lagt merke til i de sentrale politiske kretser.

Bak gruppa står Brigadeveteranforbundet i Midt-Troms sin leder, Tommy Sarnes fra Lenvik, leder av Målselv Venstre, Rolf Austgard, og hovedtillitsvalgt i Hæren for Norges Offisersforbund, Pål B. Nygaard. Sistnevnte kaller gruppa en ”folkemilits”, og tror det vil hagle inn medlemmer blant de som opp gjennom årene har vært i Brigade Nord, og skjønner hva helikoptrene betyr for Hæren.

Ei slik gruppe er positivt, ikke minst fordi den bidrar til å samle og spre viktig informasjon. Dersom saklighetsnivået og kravet til etterrettelighet holdes, kan dette bli en viktig påvirkningsfaktor overfor sentrale politikere og partiene som har vendt Bardufoss ryggen.

Og at det nytter, viser erfaringene fra Andøya og Facebook-gruppa ”Bevar Andøya Flystasjon”, som har 25.000 medlemmer. Selv om også Andøya-patriotene kjemper en i utgangspunkte ”tapt sak”, er støttegruppa blitt lagt merke til langt inn i Stortingets og regjeringens korridorer.

For Bardufoss-patriotene er det viktig å holde gløden vedlike. Rikignok er kampen tapt i Langtidsplanen for Forsvaret. Men helikoptrene blir uansett et meget sentralt tema i landmaktstudien som skal leveres neste høst. Og der er ikke alt hugd i stein.

Gode argumenter for Bardufoss står i kø. At det er investert over èn milliard i hovedbasen - som ikke lenger er hovedbase - er et viktig poeng og sårbart tema for ansvarlige politikere. Viktigere er Hærens slagkraft og mobilitet, som blir plukket i fillebiter uten helikopterstøtte. Av innleggene på Facebook-siden ser vi at dette er viktige tema, i tillegg den overhengende faren for at den sivile flyplassen på Bardufoss kan gå med i dragsuget.

Med stadig voksende oppslutning blir det verre og verre for politikerne å overse den enorme protestbevegelsen.

Minilederen: Trikkeskinner

”Halve” Oslo sentrum må graves opp for å skifte ut gamle trikkeskinner.

I nord venter vi fortsatt på togskinner.