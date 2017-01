Nytt eventyr

Igjen får vår region besøk av sykkel-eventyret Arctic Race - og en unik sjanse til eksponering verden rundt.

Det var mange blide ordførerfjes å se i går. Bredest av alle gliste nok Sigrun Wiggen Prestbakmo i Salangen og Nils Foshaug i Målselv, som blir verter for henholdsvis en startetappe og en målgang, sistnevnte på flystripa på Bardufoss, kombinert med et flyshow. Det lukter spektakulære bilder og opplevelser lang vei!

Også i Bardu, Lavangen, Dyrøy og Sørreisa kan ordførerne heise flagget til topps og glede seg til at en Arctic Race of Norway-etappe dundrer gjennom kommunen. Det gir store muligheter for sprø påfunn, kulturarrangementer, alskens aktiviteter - og eksponering på TV-kanaler jorda rundt. Rett og slett en drømmesjanse til å sette kommunen på kartet nasjonalt og internasjonalt.

Folkebladet-TV: Presentasjon av «Midt-Troms-etappen»

Det er femte gang rittet, som består av fire etapper, arrangeres i den nordligste landsdelen. Rittet går av stabelen i august, og er denne gang innom både Harstad, Narvik, Nord-Troms og Tromsø, i tillegg til vår region. Og starten går på Andørja. Det er en selvfølge at femårsjubileet markeres der ideen ble født - med Knut-Eirik Dybdal og hans medspillere som fødselshjelpere.

For vår region er det en gave at rittet kommer så raskt tilbake. I 2015 gikk det som ble omtalt som «dronningetappen» rundt på Senja, med start på Finnsnes og med målgang i Målselv fjellandsby i et fantastisk vær. Kanskje er det nettopp denne eventyr-dagen som har gjort at rittet vender tilbake bare to år senere.

Det er andre etappe som har Midt-Troms som arena: Den går fra Sjøvegan og innom Fossbakken og Tennevoll, før den går tilbake til Sjøvegan, innom Brøstadbotn og ned til Sørreisa, før det er målgang på Bardufoss Lufthavn.

Ambassadør for sykkelrittet, den tidligere verdensmesteren Thor Hushovd, sa under gjennomgangen av etappene at Midt-Tromsetappen blir en typisk spurt-etappe. Han gledet seg til målgangen på Bardufoss lufthavn.

Det tror vi alle andre i Midt-Troms også kan gjøre!

Minilederen: Ulv, ulv

Ap i Hedmark fronter et nei til konsekvensutredning i nord.

På tide av vi i nord mener noe om ulv og kornbønder.