Året 2016 har vært et fantastisk år for landets lakseoppdrettere. 2017 kan bli like bra.

Med en gjennomsnittlig eksportpris på cirka 60 kroner kiloet, vil brorparten av landets fiskeoppdrettere bokføre 25–30 kroner i overskudd per kilo produsert laks. I 2015 var gjennomsnittlig produksjonskostnad per kilo (inkludert slaktekostnader) drøyt 29 kroner kiloet. Det er ventet at kostnadene stiger i 2016 på grunn av en enda mer intensiv kamp mot lakselusa. Det er likevel hevet over tvil: 2016 blir et jubelår av de sjeldne. Dette er selvsagt veldig godt nytt også for våre lokale oppdrettere. Opptil 50 prosents driftsmargin er eventyrlig, og knapt noen andre næringer i Norge kan vise til maken. Oppdrettsnæringa betyr også arbeidsplasser og skatteinntekter lokalt, og ringvirkningene til andre næringer er store. I sum er det økonomiske bildet rosenrødt. Men det betyr ikke at næringa opplever en dans på roser. Utfordringene er store. I Havforskningsinstituttets årlige risikovurdering av norsk fiskeoppdrett går man smittespredning, genetisk påvirkning, organisk belastning, fiskevelferd og andre aktuelle risikofaktorer i sømmene. Og det er ingen tvil om det er mange uløste problemstillinger, ikke minst bruken av lusemidler og hvordan miljøet påvirkes. I rapporten fra instituttet påpekes det av vi trenger betydelig økt kunnskap smittespredning, miljøeffekter av legemidler og belastningen for fjordsystemene. - På sikt er det ønskelig å kunne utføre regionale risikovurderinger hvor en vurderer de ulike risikofaktorene i sammenheng, heter det i Havforskningsinstituttens rapport for 2016. Næringa har fortsatt en lang vei å gå. Kunnskapen øker steg for steg, men tempoet i forskningen og bevilgningene til forskningsprosjekter må økes. Lønnsomheten er så god at oppdretterne selv bør bidra i enda større grad til å finne svar på de sentrale spørsmål Havforskningsinstituttet drar opp. Det handler om framtidig lønnsomhet og troverdighet. Minilederen: Kjedelig? Over 600.000 nordmenn så sakte-TV-programmet ”Ribba – grad for grad” på julaften. Jul er til de grader kjedelige greier.

