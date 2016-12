Fisk og framtida

Hva skal vi leve av når olje og gass er historie? Mange peker på fisken.

Noe av det første som skjer i det nye året som står foran oss er at Norges Sjømatråd innkaller til pressekonferanse for å fortelle at 2016 ble et rekordår. Norge har eksportert laks, ørret, torsk, sei, hyse, makrell, sild og en rekke andre fiskeslag for mer enn 90 milliarder kroner i år. Eksportinntektene fra laks vokser med formidable verdier, mest fordi prisene har gått kraftig opp.

Noen få dager før jul ble det kjent at Norge og Kina snart vil gjenoppta normale handelsforbindelser. Fiskehandelen kan snart starte opp igjen. Også dette er en fordel for dem som holder på med fisk i Norge. Dermed er det bare Russland vi har et problematisk forhold til. Ser vi fiskeeksporten i et lengre perspektiv, vil det russiske markedet bli åpnet etter hvert. Framtida ser veldig lys ut.

Når olje og gass blir borte, skal vi leve av fisk, mener mange. De færreste har imidlertid forståelse for hvor store inntekter oljen og gassen egentlig gir oss. I 2016 eksporterer vi fisk og sjømat for over 90 milliarder kroner. Dersom vi tenker oss at næringen samlet sett får 20 prosent overskudd (netto) av dette beløpet (antakelig altfor mye), vil næringen ha et overskudd på 18 milliarder kroner som de skal skatte av. En fjerdedel av dette gir 4,5 milliarder.

Til sammenligning bidro olje og gass med en netto kontantstrøm til statskassen i 2014 på 311 milliarder kroner. I 2017 lyder anslaget på 138 milliarder kroner. Selv om tallene mellom fisk og olje ikke er direkte sammenlignbare, er det åpenbart for alle at det må skje en dramatisk vekst i inntektene fra fisken for at fisken på noe som helst vis skal kunne erstatte olje og gass.

Mange er imot olje- og gassvirksomhet, mange er kritiske til hvordan havbruksnæringen drives - og mange er til og med imot produksjon av grønn energi fra vindkraftverk til land og til havs. Veldig få har maksimalt overskudd som perspektiv når fiskerinæringen debatteres.

I dette perspektivet kan det ikke være lett å drive politikk. Dersom man ønsker å opprettholde dagens velferdsnivå må mange endre holdning.

Minilederen: Uønsket gjest

Nord-Norge får ikke besøk av ”Urd”, melder værvarslinga.

Enkelte julegjester er det greit å slippe.