I år føles det ekstra viktig å ønske en fredfull julefeiring.

Berlin. Nice. Brussel. Istanbul. Og Aleppo! Listen over hjerteløshet, terror og ufred virker lang. Lite hjelper det at det aldri har vært mindre krig i verden, når vi ser at terroren kryper nærmere og nærmere.

Samtidig antyder Facebook om at verden har blitt kaldere. Nettrollene er som Hydra i gresk mytologi, dette nihodede sjøuhyret som fikk to nye hoder for hvert som ble hugget av. For hvert troll man lokker fram i lyset kryper to nye lengre ned i gjørma.

I USA rigger en styrtrik forretningsmann seg til å bli verdens mektigste mann. De siste ukene har den kommende amerikanske presidenten hentet inn regjeringsmedlemmer som gjennom sin fortid antyder at USA de neste fire årene skal styre hardt for egen vinning, uten andre hensyn enn egne.

I Europa ser vi et EU som sliter. Britene har sitt Brexit og i flere andre nasjoner har de samme kreftene vunnet makt og styrke. Tanken om at man har det best alene er tydelig voksende. Mistroen til andres hensikter i fellesskapet er sterkere enn ønsket om samarbeid.

Den kristne tradisjonen for jula er å feire fødselen av frelseren Jesus. Hans fødsel er en historie som skal ta lytteren tankene langt vekk fra overflod. Dagens versjon handler om forbruk, gaver og mengder av mat. Ungene har mistet troen på nissen fordi de ikke tror det går at han får med seg alle gavene på sleden sin. Matrialismen har voskt ut av eventyret.

I så måte er det godt å se alle de som har tatt et steg til siden og ut av handlekøene for å drive mer meningsfyllt julearbeid. De som samler inn mat, gaver og annet som gis til de som ikke er like velstående. Og alle de som stiller opp gjennom ulike organisasjoner, enten for å bemanne forskjellige møtesteder eller for å betjene de mange hjelpetelefonene som finnes.

Verden et ikke kaldt sted. I det store og det hele - og aller mest i Norge - har vi det godt i verden. Men noen trenger et ønske om en fredfull jul mer enn andre.

Minilederen: Et slit

Forskning viser at du må løpe i 6–8 timer for å forbrenne tre store julemiddager.

Vi tar det etter nyttår, hæ?