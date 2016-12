Sviket mot nord

Hele grunnlaget for både flystasjonen og den sivile flyplassen på Bardufoss kan stå i fare for å smuldre bort.

Det kunne knapt overraske ei sjel, iverksettingsbrevet fra Forsvardepartementet som kom denne uka. Konklusjonene har vært kjent lenge, og katastrofen er varslet: Bardufoss flystasjon skal ikke være hovedbase for Forsvarets helikoptre, slik Stortinget tidligere har vedtatt - et vedtak som ble fulgt opp av ei utbygging av helikopterbasen til ufattelige 700 millioner kroner.

At pengesløsingen i Forsvaret ikke har noen grenser, har vi sett gang på gang, ikke minst i vår region. Vi nevner bare oppbyggingen og nedbyggingen av Rødbergodden fort og torpedobatteriet på Tennskjær, to konkrete saker som gir kuldegysninger og er så skamfulle at det knapt er til å tro. Skamfullt er også det som nå skjer på Bardufoss.

Den politiske kjøttvekta har slått ut Bardufoss og lurt Rygge inn bakveien. Tidligere vedtak i Stortinget og enorme investeringer er rett og slett nullet ut. Enkelt forklart handler det om at det er betydelig flere velgere i det sentrale østlandsområdet enn i Midt-Troms. Og at det er valg til høsten.

Enda verre er det av vedtaket om å flytte hovedbasen og helikoptrene til Rygge, i realiteten betyr at politikerne ikke vil sørge for et troverdig forsvar av Nord-Norge. Flere forsvarseksperter peker på at en hær uten helikopterstøtte er ren og skjær galskap, og politimester Ole B. Sæverud sier beredskapen i dette fylket blir betydelig svekket når helikoptrene er borte.

Men våre mest sentrale politikere durer i vei, anført av ledelsen både i Arbeiderpartiet og Høyre. Lokale stemmer har fått en teip rundt kjeften, og blir bedt om å fokusere på landmaktutredningen som kommer neste høst. Og som trolig vil konkludere med nøyaktig det samme.

For Bardufoss og Midt-Troms kan utgangen være katastrofal: Flystasjonen smuldrer vekk, flyskolen det samme, og hvem i all verden skal da ta ansvar for en sivil flyplass? Vi hører allerede aloen: Bardufoss ligger så nært Evenes og Tromsø at den kan legges ned uten store samfunnsmessige konsekvenser. Vi er rystet.

Minilederen: God jul!

Det har vært et turbulent år, både internasjonalt, nasjonalt og lokalt.

Jula er tid for ettertanke. Det trengs. God jul til alle våre lesere!