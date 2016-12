Lite å klage over

Selv de fattigste nordmenn, er blant de rikeste i verden.

I morgen ringer landets kirker inn til jul. Da har mange allerede strevet med julefeiringen i to måneder. Debet- og kredittkortene har fått seg en real overhaling, og det er handlet julegaver, mat og god drikke for tusenvis av kroner.

Julas egentlige budskap, Kristi fødsel, har kanskje kommet i bakgrunnen, men mange av oss døyver vår dårlige samvittighet med å besøke kirka julaften.

Det kan være vanskelig å forstå hvor godt vi egentlig har det i dette landet. Selvsagt er det mennesker i Norge som kunne hatt det bedre. Noen er uten jobb, og mange er syke. Noen er fattige, flere er «relativt fattige.» Men selv de fattigste nordmenn, er blant verdens rikeste.

De fleste i verden har mye mindre å rutte med enn nordmenn. Mer enn ti ganger flere enn Norges befolkning var ved forrige årsskifte på flukt. 40 millioner var på flukt i eget land og 25 millioner hadde flyktet over en landegrense. Også i år er mange rammet av sult og naturkatastrofer.

I dette perspektivet blir mange av de norske debatten små. Hvor viktig i et globalt perspektiv er det nå egentlig at bensinavgifta går opp med 15 eller 75 øre per liter? I forhold til antallet barn som dør av malaria. I et globalt perspektiv, hvor viktig er debatten om flyseteavgiften?

De fleste ville kunne enes om at Norge egentlig har få problemer. Likevel er vi irriterte. Vi klager til og med høylytt over at landslagsspillerne i fotball ikke er gode nok...

Det er ingen grunn til at det norske folk skal gå rundt å ha dårlig samvittighet fordi de er født i et land som flommer over av olje- og gassinntekter. Ei heller i jula.

Samtidig hadde det ikke gjort noe om vi innimellom erkjente at vi er blant de heldige på denne jorda. Vi har penger i bøtter og spann. Mye av det som vi i det daglige definerer som et problem, er i virkeligheten ikke et problem, men snarere «fornem nød».

Minilederen: Julestjerner?

Tradisjonen tro skal 139 Luftving ut å fly julestjerna julaften. De fem helikoptrene starter fra Bardufoss og flyr blant annet over Sørreisa, Finnsnes, Tromsø og Setermoen.

Politikerne som har vedtatt å flytte 139 Luftving har ikke akkurat stjernestatus.