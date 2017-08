Forsmak på en thriller

Valget om to uker blir en thriller av de sjeldne. Alt er åpent, både sammensetningen av Tromsbenken og hvem som får regjeringsmakt i Norge. Bildet preges av at Arbeiderpartiet sliter blytungt og Senterpartiet har tatt av.

Innspurten i valgkampen blir et rotterace. Du kan få en forsmak på Husøya i helga, enten ved å være der eller ved å følge direktesendingene fra debattene på øya på TV.

I Troms står kampen om seks stortingsplasser, ett av dem et utjevningmandat. De siste meningsmålingene tyder på at Cecilie Myrseth (Ap), Kent Gudmundsen (Høyre) og Sandra Borch (Sp) er inne i varmen. De to siste faste plassene står mellom Per Willy Amundsen (Frp), Martin Henriksen (Ap) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV). Amundsen har en foreløpig ledelse, men det er åpent. Utjevningsmandatet kan fort kapres av Rødt.

I 2015 tydet alt på et regjeringsskifte i Norge. Ap seilte i en voldsom medvind, og oppnådde langt over 40 prosents oppslutning på flere målinger. Så stilnet vinden, og partiet har gradvis mistet fart og kraft, og bikker nå godt under 30 prosent på flere målinger. Samtidig har både Høyre og Frp holdt stillinga, regjeringsslitasjen er knapt nok merkbar. I skrivende stund er det helt åpent hvem som blir statsminister. Småpartiene som sliter rundt sperregrensa kan bli avgjørende.

Under debattene på Husøydagan vil ett av Arbeiderpartiets «problembarn» komme for dagen. Partiet framstår for mange uklare i fiskeripolitikken. I fiskeripolitikken også, vil noen si. Det blir lagt merke til når politiske Ap-sluggere som Arne Luther, tidligere regiondirektør i Fiskeridirektoratet, og William Engseth, tidligere Ap-statsråd, er sterkt kritiske til Aps politikk. Og det handler ikke bare om fisk, men også om forsvar og kommunereform. Blant annet.

At lokale profilerte Ap-folk har meldt seg ut av partiet med høyt støynivå gjør ikke situasjonen enklere for partiet. Fiskeriminister Per Sandberg (Frp), som deltar aktivt under Husøydagan, vrir kniven inn i uklarhetene i et leserinnlegg i dagens avis. Budskapet fra Sandberg er at Ap mener at fiskeripolitikken må endres, blant annet trålernes plikter. Men hva som er Aps svar på framtidas fiskeripolitikk er vanskelig å få tak i. Noe må gjøres. Men hva?

I mens durer Aps potensielle regjeringskollega Senterpartiet videre, og høster poeng etter poeng ved å forlange revers i alle mulige reformer. Det er populært i distrikts-Norge, det irriterer regjeringa, men det irriterer også urbane Ap-velgere så mye at de svikter partiet for å slippe å få Sp inn på livet. Det store spørsmålet er om Sps råkjør er ansvarlig politikk.

Husøydagan er en av de viktigste politiske arenaer i nord nå i valgkampen. Mange politikere har opp gjennom årene stått i den politiske blåsten på Husøya. De har opplevd både politisk medvind og motvind. Mange politiske sjøslag er kommet for en dag på kaikanten. Her kan spørsmålene stilles, og svarene gis, forhåpentligvis litt klarere enn til nå.

Kjør debatt!