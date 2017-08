«Lenge leve galskapen — på Husøya!»

Husøya er ikke som andre steder. Noen vil kanskje hevde at Husøya er for spesielt interesserte. Nå blir øya i havet enda mer spesiell — dersom masterplanen til en av øyas mest kreative sjeler lykkes.

Rolf Bjørnar Tøllefsen er ikke som andre mennesker. Han ser det ikke forbalt med noe. Han har nettopp kritisert senterparti-topper for å snakke ned distrikts-Norge. Det var høyremannen Tøllefsen som snakket. Nå snakker forretningsmannen og gründeren Tøllefsen: Han vil bygge hotell på Husøy, eller rettere sagt omtrent der Husøya åpenbarer seg når du er kommet gjennom tunnelen og møter storhavet.

Vil bygge hotell til 200 mill. ved Husøy 90 rom, 6.600 kvadratmeter, panoramautsikt, sky-bar og spa-avdeling. Får Rolf-Bjørnar Tøllefsen det som han vil, kommer et spektakulært hotell på Husøy innen 2020.

6.600 kvadratmeter. Sky-bar. Spa-avdeling. 200 millioner kroner. Ferdig i 2020. Det er de imponerende fakta for hotellsatsingen. Det blir spektakulært, det blir en unik attraksjon, og det har potensial til å bli en snakkis både nasjonalt og internasjonalt. Men er det realistisk?

De som over år har fulgt med hva de har fått til på Husøy burde ikke være i tvil. Husøydagan, TV-serien «Da damene dro», Br. Karlsen og et stort antall driftige redere og fiskere som hvert år ligger på inntektstoppen i Lenvik, burde si det meste. Blant de som representerer «galskapen» og kreativiteten på øya i havet er nettopp Rolf Bjørnar Tøllefsen, mannen bak Husøy-konjakken.

Han er ikke bekymret for finansieringen av prosjektet. Tøllefsen er faktisk mer forbeholden når det gjelder skredfaren i området. Men det lar seg ordne, tror den evige optimist Tøllefsen. Beliggenheten kan nemlig knapt bli bedre — på stedet der «alle» stopper for å nyte den helt ekstraordinære utsikten ned mot den tett utbygde og befolkede Husøya — og kontrasten mot ville fjell og det evige storhavet. Her planlegges ei blå trapp i forbindelse med Nasjonal turistvei, og Tøllefsen vil føre turistene trappeveien rett opp på hotelltaket og inn i sky-baren!

Prosjektet er så ellevillt og himmelropende spektakulært at det kan — og vil — bli en suksess dersom spaden går i jorda. Fordi Senja og Husøy har ekte attraksjoner å by på, i tillegg til en natur som alltid vil være hoved-trekkplaster og tar pusten fra de fleste. Tøllefsen ser for seg fjellturer, nordlyssafari, kajakkpadling, kiting, uvær, skreifiske-turisme, besøk på filetfabrikken og opplevelser i et levende lokalsamfunn året rundt.

Senja opplever et enormt påtrykk av turister, og selv om det ikke er Lofoten-tilstander ennå, begynner vi å ane tendensene. Utfordringen er mangelen på et bredt hotell-tilbud med stor kapasitet og høy standard. Det finner du bare i Hamn i Senja i dag.

Stikkordet for Tøllefsen og hans prosjekt «Hotell Husøy» framover bør derfor bli samarbeid. Et bredt og forpliktende samarbeid med de andre aktørene som tilbyr opplevelser på Senja, enten det handler om fjellklatring, toppturer til fots eller på ski, havfiske, mat, jakt, hval- eller nordlyssafari.

Med alt Senja kan by på i sin mangfoldige meny, har et 200-millionershotell på Husøy alle tiders mulighet til å bli en fulltreffer.