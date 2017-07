La de gå, la de gå

Turismen til Senja har eksplodert, men foreløpig lar cruiseturismen vente på seg. Det er kanskje like greit å la de seile forbi Finnsnes og Senja, enn så lenge.

Turistene strømmer til Midt-Troms Starten på sommersesongen har vært god for flere av reiselivsaktørene i Midt-Troms.

om turistsesongens brakstart på Senja, understreker at turisteksplosjonen i regionen ikke er et blaff, fra forvirra turister på jakt etter eksotiske reisemål. Midt-Troms, og spesielt Senja, har på kort tid befesta seg som et ferieparadis for de eventyrlystne. Vi har stupbratte fjell, vakre fjorder, og øya er ikke like overbefolka av turister som Lofoten. I eventyret om Askeladden skulle det lages et skip som kunne ferdes til lands, vanns og i lufta med. For en øy med hav på alle kanter, er det merkelig at turistene kommer til lands og i lufta, men ikke til vanns.

Cruiseskipene seiler rolig forbi Senja og Finnsnes, og de har ingen planer om å endre dette. Hurtigruten stopper på Finnsnes for en kort rast, slik at de får lempa av noe gods, før den reiser videre til etablerte reisemål som Lofoten og Tromsø. Skal vi få turistene som ferdes til vanns til å stige av, må infrastrukturen på plass.

Visit Senja jobber allerede opp mot Hurtigruten, og har ønske om å også få cruiseskipene til å peke ut Finnsnes og Senja som mål. Hurtigruten er allerede interessert, og den vil gi et stabilt tilbud året rundt. Med helårsferge på plass og gode forbindelser til Senja, har man alle forutsetninger til å lykkes. Cruiseskipene er en annen historie.

Anser Finnsnes som lite attraktiv Stille glir de inn Gisundet, før cruisebåtene like stille glir ut igjen. Sannsynligheta for at de velger å klappe i havn her, er ifølge bransjen selv liten.

sjeldent lenge til land, og Finnsnes er ikke et reisemål for turistene i seg selv. Det står riktignok ikke like ille til som kommentarfeltet til Folkebladet skal ha det til. Finnsnes har mer å by på enn en park med freda fugler som stuper etter folk. Likevel er Senja den store magneten. Skal man skysse turistene rundt Senja, blir liggetiden problematisk lang for cruiseskipene, som tjener pengene sine ombord på båtene. Havnene må derfor ligge nærmere attraksjonen, for at de skal komme opp i vurderinga.

På yttersida av Senja er den spektakulære naturen turistene søker på plass i sekundet de går i land. Med dypthavn inne i Nasjonal Transportplan, vil Senjahopen være i stand til å ta mot større skip. Hvorvidt det er ønskelig er en annen sak.

Det hadde blitt et interessant skue dersom et cruiseskip med 4.000 passasjerer, eller for den saks skyld 1.000 passasjerer, dura i havn i Senjahopen. Strømmen av turister med speilreflekskamera og rumpetasker, hadde blitt som en tsunami for bygda med knappe 300 innbyggere. Man er derfor helt avhengig av tilbud som sørger for at ikke alle turistene hoper seg opp på et sted.

Selv om cruiseturisme kan gi et stort løft i antall turister, er det andre områder som trolig gir bedre uttelling. Hurtigruten gir et mer stabilt tilbud både i antall og tidspunkt, i tillegg er de interessert i Senja. Ringvirkningene fra turistene blir betydelig større om man lokker til seg noen som vil investere i hotell og overnatting.

For å avslutte denne kommentarens overivrige bruk av Askeladden-anekdoter, så står Senja i samme utfordrerposisjon som eventyrhelten. Senja er underdog til Lofoten og Tromsø. Med fornuftig vekst og rett prioriteringer kan Senja stå igjen med prinsessa og halve kongeriket, eller i alle fall en betydelig del av kaka. Å sondere mulighetene for cruiseturisme skader ikke, men det kan ikke gå på bekostning av satsinga på Hurtigruten og å videreutvikle tilbudene på land.