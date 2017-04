Hva skal vi tro på nå?

Hva nå, Bardufoss? Er det noen der ute som er blitt klokere etter de siste dagers helikopter-debatt, så rekk opp hånda?!

Spillet om helikoptrene på Bardufoss fortsetter. Det er et høyt spill, en slags skitten poker med både jokere og falske kort involvert, en diger pott og avventende spillere med solbriller og pokerfjes. Det er ikke noe vakkert syn.

politikere som er milevis unna å bringe forståelse og klarhet ut til «vanlige folk» om hva som egentlig foregår. Den politiske prosess er så ubegripelig at Gudrun i Gryllefjord, Bjarne i Brøstadbotn, Kjell i Kirkesdalen eller Synnøve på Sjøvegan — folk flest — er sjanseløse til å forstå hva som har skjedd, skjer og skal skje med flystasjonen og helikoptermiljøet på Bardufoss.

– Det sentrale helikoptermiljøet for Hæren skal ligge på Bardufoss Ap-leder Jonas Gahr Støre var klar på at Hærens helikopterbehov skal ligge på Bardufoss.

i media har har bidratt godt nok til å forklare, analysere og kommentere det som foregår, slik at det blir en forståelig substans. Den politiske prosessen er utydelig, begrepsforvirringen er total.

Natt til onsdag ble en representforslag fra KrF, Sp, SV og Venstre avvist i Stortinget. Forslagets formulering var at hovedbasen for helikopter, med ledelse, administrasjon, utdanning, trening, vedlikehold og logistikk skal sikres tilstedeværelse på Bardufoss. Forslaget ble avvist, fordi presidentskapet mente dette punktet hadde vært behandlet i forbindelse med Forsvarets langtidsplan, og at man ikke kan ta omkamper i samme stortingsår. Og vi som trodde at det var 339-skvadronen, og ikke hovedbasen for helikopter, som skulle flyttes til Rygge...

-leder Jonas Gahr Støre til Bardufoss torsdag. Håpet var en klargjøring. Den kom ikke. Det beroligende var uttalelsen om at «Det sentrale helikoptermiljøet i Norge kommer til å ligge på Bardufoss». Det urovekkende var at «Forsvaret opererer ikke med begrepet hovedbase lenger». Hva betyr det, og når skjedde det? Er det Forsvaret, eller egentlig politikerne, som har sluttet å si «fy-ordet» hovedbase?

Støre var imponert over fagmiljøet på Bardufoss, han hadde nok en uforglemmelig helikopterreise til Gryllefjord som ham filmet selv og la ut på Facebook, men at vi skal «avvente landmaktutredningen for å se hvilken helikopterstøtte Hæren trenger», beroliger ingen. Fordi det finnes «sentrale krefter» som mener at Hæren i framtida slett ikke trenger slik støtte, fordi den skal endres og teknologiseres, samkjøres med Nato - og i verste fall bygges kraftig ned.

Skal lage sin egen landmaktstudie Forsvarskommunene Målselv og Bardu, med støtte fra Sørreisa, Lenvik, Harstad og Troms fylkeskommune skal lage sin egen landmaktstudie med et litt annet utgangspunkt enn den pågående studien bestilt av regjeringen.

landmaktstudien vil bringe. Hæren er under press. «Sentrale krefter», gjerne pensjonerte militærtopper som alt for mange politikere låner øre til, vil omgjøre Hæren til «geriljagrupper» uten panservogner og helikoptre. Hva da med Bardufoss?

Det eneste vi med sikkerhet kan slå fast, er at helikoptermiljøet på Bardufoss er i spill, og at de politiske signalene fra flere hold har forvirret mer enn de har klargjort. Vi må inntil videre bare forholde oss til at 339-skvadronen skal flyttes til Rygge, og at hovedbasen og 139. Luftving skal avvikles i dagens form.

Og i mens venter vi på valget og landmaktstudien, og er like forvirret i dag som vi var i går og dagene før.

Helikoptersaken skriker etter politisk ansvarlighet.

