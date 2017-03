«Liten og grønn på vei til Bardufoss»

Nærmest ut av det blå ble det mandag klart at flyselskapet Widerøe etablerer seg med direkteruter mellom Bodø, Bardufoss og Tromsø. — Vi er veldig glade for å kunne imøtekomme en del av de ønsker og innspill som vi har mottatt, sa Widerøes rutesjef på kortbane, Jørgen Nergård i pressemeldingen da nyheten kom.

Skal fly fra Bardufoss til Bodø og Tromsø Fra 1. mai er det klart for flere nye flyruter fra Bardufoss — med Widerøe til Bodø og Tromsø.

vært et behov for å få etablert disse rutene både med tanke på næringslivet og private reisende, og i mange år har det vært snakket om å få det til. Fra 1. mai er det på plass. Så kan det jo virke litt påfallende at at bestemmelsen kom i etableringsfasen til flybabyen til Ola Giæver, Fly Viking. Men som kommunikasjonsdirektør og samfunnskontakt i Widerøe, Silje Brandvoll, sier er det sunt med konkurranse. Det har hun nok helt rett i så lenge konkurransen kommer de reisende til gode.

Det er ikke mange år siden jeg sto på flystripa på Bardufoss og tok farvel med det siste SAS-flyet i fast rute mellom Bardufoss og Oslo. For mange var det en spesiell dag. Like før kom det seilende inn et rødt og hvitt fly fra Norwegian. Bjørn Kjos og hans selskap hadde gått seirende ut av anbudskonkurransen med Forsvaret.

Det falt mange kritiske ord i debatten da Norwegian skulle overta flyruten som SAS hadde betjent i en årrekke på Bardufoss. I dag har denne nærmest stilnet helt og Norwegian leverer gode kommunikasjonsmuligheter for folk i Midt-Troms som vil reise fra Bardufoss. Mangelen har vært det tomrommer som nå Widerøe kommer til å fylle fra 1. mai.

Bardufoss er uaktuell for FlyViking Direktør Ola Giæver i Fly Viking mener at Widerøes etablering på Bardufoss er gjort for å hindre hans selskap fra å gjøre det samme.

dyreste flybillettene jeg har betalt for mellom Bardufoss og Oslo mener jeg var på godt og vel 6.500 kroner. Det er vel og merke over 20 år siden og mye har skjedd med flyprisene siden den gang, og er man heldig kan man komme seg frem og tilbake mellom Oslo og Bardufoss for rundt tusenlappen. Prisene som Widerøe opperere med er heller ikke avskrekkende.

Vi reiser mer og mer og Norge er et av de landene i verden hvor folk er mest ute å flyr. Så mange som åtte av ti nordmenn reiser minst en gang til utlandet i løpet av året. Tre av fem reiser mer enn fem turer i året, ifølge Torild Moland, redaktør i bladet Reiselyst. For oss som bor nord for polarsirkelen er fly blitt en naturlig del av oss. Skal vi ut å reise over lengre avstander er fly nesten å anse som det eneste gangbare transportmidlet.

Ordfører i Målselv, Nils Fosshaug, er selvfølgelig veldig tilfreds med Widerøes nye rutetilbud. Han ser på det nye tilbudet som en styrking av Bardufoss lufthavn. Det har han nok helt rett i, og med den uroen som til en hver tid henger over forsvarsstrukturen i landsdelen er det viktig at det er et godt flytilbud i en region bestående av rundt 35.000 mennesker.

De skal reise de óg. Fosshaug påpeker at det er svært viktig for utvikling av næringsliv og ikke minst reiselivet at det er et godt flytilbud. Og når vi vet at reiselivet har hatt en eksplosiv økning, spesielt på vinteren, kan viktigheten av denne etableringen vise seg å være svært viktig. Noe også leder av regionrådet Geir-Inge Sivertsen påpeker.

Bardufoss lufthavn ble åpnet i 1938 og er Norges eldste operative flystasjon. Den sivile delen av Bardufoss lufthavn ble åpnet i 1956. Siden den gang har det gått med adskillig mange liter flybensin, og mer skal det bli i fremtiden. Det som nå er svært viktig i jubelens rus over etableringen til Widerøe, er at vi faktisk bruker tilbudet.