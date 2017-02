«Mistro og skepsis — forståelig nok»

Det oser mistro og skepsis fra denne ukas folkemøter i Berg og Torsken om kommunereformen og tanken om Senja kommune. Det er forståelig.

Fortsatt er budskapet for uklart og uforpliktende. «Å tro på lovnadene er å tro på julenissen» var budskapet fra Berg, uttalt av Samlingslistas Ivar Mortensen og applaudert av de frammøtte. Det er på mange måter debatten om Senja kommune i et nøtteskall: Skepsisen er stor, man stoler rett og slett ikke på politikerne, enten de sitter i regjering, på Stortinget, på fylkesbygget eller på rådhuset på Finnsnes. Det er først og fremst politikernes problem, nå i reformens sluttfase, ikke innbyggerne på Senja, som kjemper for å bestå som egen kommune. I framtida kan det imidlertid bli innbyggernes problem. Tanken om å bestå som egen kommune med langt under 1.000 innbyggere er rett og slett ikke bærekraftig.

i Midt-Troms er i realiteten at kartet blir som før, med unntak av konkurene av en Senja kommune. Tranøys politikere har valgt å bygge bru i stedet for mur. I Berg kan det bli knappest mulig flertall i kommunestyret for å slutte seg til Senja kommune. Til tross for at et klart flertall i folket sier nei, og de sterkeste nei-røstene på folkemøtene blir møtt med applaus.

Torsken-politikerne vil etter alle solemerker stemme nei. Kommunen som er klistret til Robek-lista og kommer dårlig ut på de fleste av kommunetestene som publiseres, klamrer seg til håpet om å bestå som egen kommune. Kanskje kan Torsken bli en av de første kommunene i landet som opplever å bli tvangssammenslått. Fylkesmannen er klar i sin tale. I oktober sendte han sin innstilling til kommunaldepartementet. På godt norsk var det ikke bare en anbefaling, men en dårlig skjult ordre om å pelle seg inn i Senja kommune.

god sak. Det bør i det lengste unngås å bruke slike virkemidler. Mennesker flest har en iboende avsky mot å bli utsatt for tvang. Derfor bør det i både Berg og Torskens tilfelle først og fremst brukes klokskap, informasjon og argumentasjon. Fortsatt har vi til gode å se overbevisende argumentrekker om hvorfor Senja kommune skal gi en bedre hverdag for folk flest i Berg og Torsken. Mange fine ord er satt på papiret. Intensjonene er de beste. Men det mangler forpliktelser.

Motstanderne av Senja kommune har selvsagt rett når de sier at et nytt kommunestyre kan beslutte helt andre ting om tre år enn det som i dag bys fram som fristelser. Hva betyr det at tjenestenivået skal opprettholdes? Hva betyr det at ingen skal sies opp, at kommunale arbeidplasser skal opprettholdes, at makt og myndighet skal desentraliseres slik at alle skal bli hørt? Det må klargjøres, det må besvares, og det haster. Innbyggerne fortjener å få vite; «whats in it for me», hva betyr dette for meg.

Senja kommune er god. Å bygge bru i stedet for mur er fornuftig, uansett hvor i verden man befinner seg. Senja kommune vil i fylkessammenheng framstå som en kjempe, midt i fylket, en indrefilet som ingen kan overse. Med sterk industri, en av Norges fremste sjømatregioner, sterke bygdesamfunn, spennede reiselivsambisjoner og en by i formidabel utvikling (les mer om det i dagens avis) vil Senja kommune utfordre naboene Harstad og Tromsø på en helt annen måte enn i dag.

Kampen om kompetansearbeidplasser, offentlige stillinger og utdanningstilbud vil foregå på en helt annen arena enn i dag. Spesielt Tromsø vil bli tvunget til å lytte mer til lillebroren i sør. Og det er slett ikke en selvfølge at alle nye etableringer og all utvikling skal skje på Finnsnes. Det kan i mye større grad skje i Gryllefjord, på Skaland, på Stonglandseidet, på Medby, i Botnhamn og på Gibostad. Senja kommune får en helt annen styrke og kraft når de store slag skal stå, enn Berg og Torsken hver for seg kan mobilisere.

Senja som er mot sammenslåing fortjener slett ikke kjeft og hoderysting fordi de er gjenstridige og vil stå alene. De som fortjener en skikkelig dose kjeft på kraftigste senjavis er politikerne. Regjeringa og kommunalminister Jan Tore Sanner fordi de har undervurdert behovet for kvalitetssikret informasjon og dokumentasjon, før man dundret løs med folkemøter og meningsløse folkeavstemninger, der de aller fleste faktisk ikke visste hva de egentlig sa nei, eller ja, til.

Men også Arbeiderpartiets sentrale ledelse har opptrådt på grensen til det idiotiske. Partiet har forlatt premissene de var enige om med de andre partiene på Stortinget. Ikke nok med det, Ap har sviktet sitt eget partiprogram, og vært mer interessert i å sabotere en prosess de selv har vært med på å igangsette, enn å bidra til å opplyse folket og holde en stødig kurs. Av valgtaktiske årsaker har Ap, med støtte fra Sp, heller dyrket misnøyen enn å være konstruktive. Å si at kommuner som tvangssammenslåes skal utstyres med en angrepille på resept fra Ap toppet all mulig dumskap.

Arbeiderpartiet valget på det. Men da må partiet som tidligere har vært kjent for å være samlende og statsbyggende, selv ta ansvar. Reformen vil all hovedsak bli frivillig i denne runden. Men det vil komme nye runder, fordi resultatet er blitt alt for puslete. De vil bli mer brutale. Og da er det kanskje Arbeiderpartiet som må gjøre møkkajobben de nå har lurt seg unna for å tekkes flere velger.