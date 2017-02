«Full gass på Midt-Tromspakken»

Støynivået er skyhøyt, men både Tromsø og Harstad er i full gang med sine pakker. Tromsø-pakken og Harstad-pakken skal inneholde trafikkløsninger for framtida, med fokus på miljø, trygghet og et effektivt trafikkbilde.

Nå er det på tide at det gires om og gis full gass også på Midt-Tromspakken. Men begynn for Guds skyld ikke bompengedebatten nå!

Regionrådet har satt ned ei arbeidsruppe som skal diskutere veiprosjekter, tunneller, kollektivtilbud og veivedlikehold. Konklusjonene skal sammenfattes og spilles inn til den regionale og nasjonale transportplanen.

De foreløpige lista er lang, men god og viktig. Den inneholder mange selvfølgeligheter, men også spektakulære og kreative grep som kan gi hele regionen et samferdselsmessig løft, og bygge veinett og kommunikasjoner for framtidas generasjoner. Den jobben må starte nå, og det haster å komme skikkelig igang.

spennende tanker er undersjøisk tunnell fra fastlandet til Senja for å avlaste Gisundbrua. På et eller annet tidspunkt må brua få «hjelp», enten det er under eller over havets overflate. Derfor er det lurt å peke ut prosjektet allerede nå, selv om det neppe blir byggestart på mandag. Det samme gjelder tunnel fra Nygård til Olderhamna på Finnsnes, tunnel gjennom Torskenskaret, en voldsom satsing på gang- og sykkelveier, også utenom de mest sentrale strøk, og ikke minst en omklassifisering av fylkesveien fra Buktamoen til Finnsnes til riksvei.

I stor grad inneholder resten av lista fra regionrådets åtte kommuner en kraftig opprusting av eksisterende veier, renovering av bruer og tunneller, og asfalt, asfalt, asfalt.

Nå skal arbeidsgruppa lage en prioriteringsliste. En lite misunnelsesverdig jobb, men den er helt nødvendig, og vil sette politisk romslighet på prøve. Neste steg er å presentere en samlet plan for regionale, fylkeskommunale og nasjonale myndigheter. Så starter det som sannsynligvis vil bli en seig kamp for statlige midler til store prosjekter.

De som husker tilbake til den såkalte Lenvikpakken, som dessverre ble drept i fødselen, minnes kanskje også at den mulige statlige andelen var stor. Pakken inneholdt en rekke framtidsrettede vei- og trafikkløsninger i hele kommunen, men havarerte politisk, først og fremst fordi alt fokus ble rettet inn mot tunnel på Finnsnes og bompenger. Siden den gang er statlige andeler sunket kraftig.

Nå er det på mange måter «rykk tilbake til start». Styrken er at det som nå lanseres er en Midt-Tromspakke med svært mange regionale elementer. Og selv om det er fristende å bare hviske dette budskapet, er det ingen tvil om at de største prosjektene, som tunnel i Finnsnes sentrum og under Gisundet, aldri vil kunne gjennomføres uten en form for avgifter eller bompenger. Men her må politikerne i regionen vise kløkt. La avgiftsdiskusjonen bli episode to. Få først fart på prosessen, lag prioriteringslister og start jobben opp mot fylke og stat.

Er trafikkløsningene gode nok, er også folk villig til å bidra. Selv om debatten går varm i våre to nabobyer, viser meningsmålinger at folk er villige til å betale. Det handler mer om antall bomstasjoner, hvor de plasseres og ikke minst nivået på avgiftene. De må være fornuftige.