Skaper ikke suksesseffekt

ARBEIDERPARTIET STO FOR litt av et skrell denne uka. For folk flest slo nyheten om at partiet skal berge helikoptervirksomheten på Bardufoss ned som en bombe. Selv for de som følger forsvarsdebatten var det overraskende. Men ser man litt bak kulissene er det kanskje ikke like oppsiktsvekkende. Ap sentralt har nemlig blitt satt under et voldsomt press etter at de gikk sammen med regjeringspartiene og sørget for et forlik om langtidsplanen for Forsvaret (LTP).

aldri i nærheten av å forutse det voldsomme engasjementet rundt 339-skvadronen og 139-luftving på Bardufoss. Støttegruppa på Facebook teller over 16.000 medlemmer som har vist at demokratiet fungerer i praksis. Ikke bare på grunn av engasjementet på facebook, men mer at de har vist at de gjerne kaster partiet på havet ved høstens valg. Folk i Troms lar seg ikke herje med.

PARTIMÅLINGER gjennomført av Nordlys har vist at Ap stuper i Troms, sammen med Høyre. I motsatt ende troner Senterpartiet som har doblet oppslutningen fordi partiet har stått fast ved at de kjemper mot en flytting av 339-skvadronen og en nedleggelse av Andøya flystasjon. Kombinasjonen av engasjementet og Sps framgang har skaket sentralledelsen i Ap så sterkt at de var nødt til å reagere.

MEN SOSIALE MEDIER syder av skepsis, mistro og direkte latterliggjøring av partiets snuoperasjon. At partiet sørget for forliket i først omgang overskygger operasjon 180 grader.

å skjønne hvorfor. Med sitt utspill Ap har bidratt til å gjøre forvirringen rundt LTP komplett. Hadde partiet gått sammen med Venstre, Sp og SV da LTP ble vedtatt i Stortinget ville skaden vært unngått. Det folk husker er at partiet sørget for et flertall som visker 339 skvadronen og hovedbasen for helikopter vekk fra kartet. Derfor skaper snuoperasjonen mer forvirring og ingen tillit. Spørsmålene ble, om mulig, plutselig enda flere enn svarene Ap håpet å gi.

SKAL FORKJEMPERNE få tillit til Aps utspill, så må partiet følge opp med konkrete tiltak. Tiltak folk forstår og som viser at partiet mener alvor. Det lurest partiet kan gjøre er å komme med et såkalt representantforslag i Stortinget. Et forslag som endrer beslutningen om å flytte 339-skvadronen og legge ned hovedbasen. Det vil, slik den politiske stemningen er hos de andre partiene, skape flertall. Det har Ap foreløpig avslått. Man vil heller vente til etter høstens valg. Det er dumt og gir næring til mistenksomheten. Derfor får ikke Aps utspill noen umiddelbar suksesseffekt. Er utspillet et forsøk på å skaffe seg goodwill i alle leire kan det fort føre til at Ap ender i en spagat partiet ikke myk nok til å komme ned i.

LITT UNDER RADAREN er det også et annet utspill som har vakt oppmerksomhet. Tidligere stortingsrepresentant Regina Alexandrova (H) var partiets forsvarspolitiske talsperson. Hun har fått voldsomt med tyn etter at hun frontet flyttingen av 339-skvadronen. Men nå, når hun er ute av Stortinget, har pipen fått en annen lyd. Nå er hun plutselig en innbitt motstander av flyttingen. Vi skjønner at hun hadde en rolle som gjorde at hun måtte støtte sin egen regjering og dempe sine egne meninger, men dessverre skaper hun bare enda mer forvirring rundt politikernes holdning til LTP og flyttingen av 339-skvadronen.

på tide å stoppe opp litt. Mistenksomheten bør ikke få overskygge at Aps utspill faktisk er det første lyspunktet siden LTP ble offentliggjort i fjor sommer. Politikerne, enten vi liker dem eller ikke, er de vi må stole på. Det er de som bestemmer hvordan samfunnet vårt skal fungere. For å få omgjort flyttevedtaket er tilhengerne av Bardufoss nødt til å få noen til å snu. At man har klart å få landets største parti, som er helt avgjørende for å omgjøre vedtaket, til å komme på andre tanker må tas som en stor seier. La gå at det Ap kommer med er ullent, men det overskygger ikke det faktum at partiet faktisk går inn for at helikoptervirksomheten skal forbli på Bardufoss. Det er jo det forkjemperne har slåss for og håpet på. Og ikke minst skal Ap i Målselv og i Troms, med ordfører Nils Foshaug og fylkesrådsleder Cecilie Myrseth i spissen, ha honnør for at de har klart å få sentralledelsen i sitt eget parti til å snu i riktig retning.

DERFOR BØR Aps utspill ønskes mer velkommen enn det som er uttrykt. Ja, det er fortsatt uklarheter. Ap bruker for eksempel ikke ordet hovedbase om Bardufoss, bare at ”det ligger i kortene”. Nei, det ligger ikke i kortene. Det står at ”basesjefen (?) på Bardufoss overtar luftvingens funksjoner med kommando og kontroll over enhetene på basen”. Det er noe helt annet enn en hovedbase.

DA SYNES MANGE det er lettere å ty til Senterpartiet. De har i allefall uttalelser og holdninger det går an å forstå. Partiet har nok ikke pondus til å gjøre forandringer alene, men skal Ap regjere etter høstens valg trenger de støttepartier.

INNTIL DA KAN det være fornuftig å puste gjennom nesen. Forkjemperne for 339-skvadronen og 139-luftving er plutselig et skritt nærmere seier. For bare en uke siden så det håpløst ut. Målseilet står fortsatt langt unna, og det ligger an til mange spurtoppgjør før man er i mål.

DA ER DET viktig at det står nok folk langs løypa for å gi rett mengde drikke slik at ingen kollapser før mållinja.