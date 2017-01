«Hurra! Tippekampen er tilbake»

«NÅ KOMMER Arne-TV, nå kommer Arne-TV. Hysj, hysj, hysj, vær stille som mus», som Frode Øverli så nydelig parafraserte i Pondus.

TIPPEKAMPEN, de fotballgales viktigste institusjon i Norge, vender tilbake 4. februar. Det er det verdt å løfte en «pint» ærbødig i luften og skåle for.

FOR DEM som er vokst opp med praktmål servert på YouTube, Snapchat og betalkanaler er det nesten vanskelig å forstå hvor ufattelig viktig Tippekampen har vært for norsk fotballinteresse. Tippekampen er hovedgrunnen til engelsk fotballs enorme status i landet, og en bauta i norsk kulturliv, som glatt kunne hamle opp med både leikarring, bunad, rosemaling og hardangersøm. Uten den kunne det like gjerne ha vært tap i tyske eller italienske toppoppgjør som fikk oss til å grue oss til å gå på jobben på mandagen. Slik er det definitivt ikke.

SELV OM storkampen mellom Real Madrid og Barcelona er populær, er interessen for de andre klubbene i La Liga nada. Hvor mange løper til O’Leary’s for å få med seg Eibar – Granada? Ingen. Jeg tipper at selv toppoppgjøret i engelsk League Two har høyere seertall. Dette har ene og alene med Tippekampen å gjøre.

HELT SIDEN Wolverhampton og Sunderland sparket i gang den første direktesendte kampen i november 1969, har vi vært engelsk fotball til del. Nivået var sikkert ikke bedre enn man i dag finner i norsk 4. divisjon, og kampene ble spilt på dårlig pløyde potetåkrer av spillere med uflidd hår og skeive eller utslåtte tenner. Likevel ga Tippekampen oss ferten av noe storslått og viktig.

MAN GLEMMER at Norge var et fattig land på den tiden, og at oljen ennå ikke hadde løftet oss ut av jammerdalen. Ingen vanlige folk på 70-tallet hadde råd til å fly til England for å se favorittlaget. Eneste muligheten var å benke seg foran svart-hvitt-skjermen lørdag kl 16.00. I dag drar mange dedikerte fotballsupportere minst en gang i året til sitt Mecca, hjemmearenaen til favorittlaget, gjerne med hele familien.

NORSK FOTBALL var århundrer bak den engelske i utvikling. Man måtte helt inn på 80-tallet for å finne norske spillere som var gode nok til å bli plukket opp av engelske lag. Einar Aas var den første, nummer to var Åge Hareide. Sistnevnte har hatt gebiss siden de dager, noe som vitner om hvor knallhardt spillet var da. Er det rart vi ble oppslukt av det, glamourmangelen til tross?

I BEGYNNELSEN var det ingen av spillerne som brukte hårgelé eller stilte opp på sjamporeklamer. Spillerne var bare beintøffe. Kevin Keegan endret det der, men selv han hadde en aura av kulhet ved seg, der han fintet ut spillere med sin fjonge permanent. Han innførte også praksisen med private sponsorer, som tidligere ikke eksisterte.

HELLER IKKE på reportersiden var det elegansen som rådet. I enhver annen sammenheng ville man satt pengene sine på at Gunnar Grimstad ville bli den store TV-helten på 70-tallet. Mannen kom inn som populær ungdomsprogramleder, og hadde et utseende som lett kunne gitt ham hovedrollen i James Bond. Problemet var bare at han kommenterte badminton og turn.

ARNE SCHEIE, derimot, var den mest nerdete av alle som noensinne hadde entret et studio. Ingen på jord kunne flere marginale detaljer enn ham. Derfor er han fortsatt i dag Norges største og mest attråverdige fotballpersonlighet.

EKSTREME kunnskaper kunne også komme godt med for oss som så på. Om du var aldri så dårlig på skolen, og om du til og med var elendig til å spille selv, ville du likevel være den soleklare kongen i gjengen de 90 minuttene kampen pågikk.

I 1977 KUNNE man ikke bare slå opp det man lurte på på Wikipedia, og det var ingen FIFA 17-spill som foret deg med fakta. Det var hardt arbeid å få tak i kunnskap. Noen fikk maset seg til et Fotballrevyen i ny og ne, men fotballkortene var en minst like viktig kilde. Husket du statsene til Derek Parkin i Wolverhampton, var det ingen som betvilte det når du hardnakket hevdet at Alex Stepney hadde gjort flere redninger enn Ray Clemence (Ikke faen. Fake news. That’s just so sad. So sad).

I STARTEN fikk man ikke engang vite hvilken kamp man fikk servert før den startet. Og selv om du følte deg skuffet over at de nok en gang viste Middlesbrough - Burnley i stedet for lagene du helst ønsket, ble du sittende og se.

TIPPEKAMPENS hyppige visninger av mindre kjente lag bidro også til mangt et ulykksalig valg av favorittlag. Det kunne være at man bare likte draktfargen eller en uoppmerksom onkel som kjøpte deg «feil» bag i julegave, og vips, så var man «stuck» med Ipswich eller Burnley for resten av livet. Om valget var aldri så feil, utviklet det seg likevel til kjærlighet. Og det var kanskje ikke så rart. Dette var nemlig den eneste, internasjonale fotballen man i starten fikk se live. Selv landskampene ble vist i redigert opptak. Tippekampen var «the real deal».

DA NORGE slo England i 1981, var det masse nordmenn som sto og holdt med britene. Kjærligheten mellom nordmenn og engelsk fotball var imidlertid gjensidig. Liverpool gjorde årlige turer til Norge, og besøkte selv TIL i sesongoppkjøringen, foran smekkfulle tribuner.

POPULARITETEN var så enorm at selv de mindre lagene fra fotballøya tok turen. Personlig har jeg opplevd en purung Paul Ince (senere kaptein på England og Manchester United) banke ballen i mål på Finnsnes stadion, da West Ham gjorde en visitt. På samme arena står det fortsatt en sponsorplakat med påskriften «Coventry City». Det sier en hel del om «standingen» Tippekampen har gitt engelske lag.

I EN PERIODE hvor britene ikke fikk spille i Europa, prøvde NRK seg på å vise tysk og italiensk fotball. Selv om debuten var med fabelaktig spill og Klinsmann som banket inn tre mål, raste det norske folk. Ideen ble kjapt skrinlagt. Engelsk skulle det være.

PÅ 70-TALLET var den engelske FA-cupfinalen et sånt høydepunkt at den konkurrerte med 17. mai om å være nasjonaldagen. Dette var selvsagt før Champions League gjorde gigantoppgjør til en dagligdags hendelse på ukedagene.

DET ER NOE av dette vi vender tilbake til når TV2 nå kommer med den fenomenale ideen å sende Tippekampen igjen kl 16 hver lørdag. Selv skal jeg sitte klar med potetgullposen og mine sønner ved siden av meg, og forklare at «Slik satt jeg også da jeg var på deres alder. Jeg, som vokste opp under Keegan».