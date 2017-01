Duket for Donald — eller?

FREDAG KVELD ble Donald Trump tatt i ed som USAs 45. president. Det knapt noen, bortsett fra Trump selv og hans mest ihuga fans, trodde var mulig, er plutselig blitt en realitet vi må leve med.

MEN HVA ER det vi skal leve med? ”What`s in it for us?” — hva betyr det for oss?, spør ofte amerikanere med samme egoistiske og proteksjonistiske syn som Trump selv. Det er nettopp det vi ikke vet noe som helst om - hva Trump vil bety for oss i lille Norge, enda mindre Nord-Norge og bittelille Midt-Troms. Men at det vil få betydning, og at Trump betyr endring, trenger vi ikke være i tvil om. For eksportvarene våre, for samhandel, for forsvarspolitikk. Men i hvilken retning det vil gå, om det vil gi positive eller negative endringer, er umulig å spå. Fordi Trump er en politiker uten ideologisk plattform, han snakker motstridende og er totalt uforutsigbar. Ingen vet hvor Trump hopper.

NÅR VI PLUSSER på at Trump av anerkjente psykologer blir framstilt som en narsissist med personlighetsforstyrrelser og manglende impulskontroll, er det all grunn til å spenne fast sikkerhetsbeltene, rette opp stolryggen, ta en kopp kaffe og be en stille bønn mens vi venter på første, neste og enda flere smell. For de kommer.

POLITISKE KOMMENTATORER har ment og mener mye om hva som venter oss. Men i sum er det egentlig ikke de mange ulike konklusjonene så mye å bli klok på. De skaper bare enda mer usikkerhet og enda flere spørsmål. Vi aner jo ikke noe om hvordan Trumps økonomiske proteksjonisme vil påvirke for eksempel fiskeoppdretterne i fjordtarmene på Senja. I hvilken retning fyker dollarkursen? Hva skjer med den hittil enormt voksende lakseeksporten til USA, vil den fortsette, flate ut eller stoppe opp? Helt avgjørende spørsmål for oppdretterne, og ekpertenes spådommer spriker i alle retninger, opp og ned og hit og dit.

LIKE VIKTIG FOR oss her på berget er hva Trump gjør i forsvarspolitikken. Vi er vant å ha USA som vår venn og fremste alliansepartner, vi er vant til amerikanske soldater i vårt nærmiljø under store vinterøvelser. De kan bli færre og et sjeldnere syn. Trump har stemplet Nato som utdatert og FN som en prateklubb. At han mener Brexit er til etterfølgelse for EU-landene, og tydeligvis har tenkt å snakke mye med Putin, gir vel oss alle en følelse av at han helst vil bygge murer og holde Europa og Norge på armlengds avstand. USA og Nato har bidratt mye til å bygge anlegg og infrastrukturer i Forsvaret i Midt-Troms. Vi må være forberedt på at det fort kan endre seg under Trumps regime.

USIKKERHETEN rundt USAs verdensrolle gjør at vi ikke lenger har den betryggende følelsen av ei hånd å holde i, og lille Norge kan plutselig bli mer utsatt, både økonomisk og forsvarspolitisk. Fordi vi har fått en ny president som ikke har noen strategi — den eneste strategi vi kan ane er at han vil bryte med en 70 år lang utenrikspolitisk tradisjon i USA.

HVA MENER og tror den jevne amerikaner? Det er en mager trøst at svært mange av dem er like usikre på hvor Trump hopper som oss. Jeg besøkte USA to uker etter valget i fjor høst. I Naples-området ved Mexicogolfen, et rikmannsområde på Floridas vestkyst, vant Trump en knusende seier over Clinton.

MEN BARE dager etter valget var alle bannere og vimpler fjernet, ingen snakket om valget, og livet surret videre som før i Florida-heten. Det eneste spor av valget vi kunne observere, var ”Vote for Trump”-låten på lavt volum som pausemusikk på en utekonsert, helt til noen fant ut at det var best å slå av.

AMERIKANERNE vi møtte på vår vei virket rett og slett litt flau, som at de skjønte at vi europeere ser på Trump-sirkuset med vantro øyne. Amerikanerne vil jo gjerne være stolte; av sitt land, sitt demokrati, sin president. Det er de ikke nå, svært mange av dem.