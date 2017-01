Hjertestans i målområdet

PARADOKSALT NOK skal tidenes tøffeste målgang i Arctic Race of Norway (ARN) skje midt i det hjertet norske politikere ønsker å stanse for godt.

og gode nyheter går hånd i hånd på Bardufoss. Midt i den tyngste og mest krevende striden Bardufoss flystasjon har vært oppe i siden den ble grunnlagt i 1938, bortsett fra 2. verdenskrig, kommer gladnyheten om at målgangen i ARN skal skje i stasjonens hjerte. Med andre ord: Millioner av TV-seere i 180 land verden rundt kan se og nyte verdens beste sykkelryttere i en intens sluttspurt, samtidig som flystasjonen viser fram sine ypperste kvaliteter i et forrykende flyshow. Flystripa på Bardufoss blir omgjort til et nordnorsk svar på Champs-Èlysèes og innspurten på Tour de France.

ET SYN mange sentrale norske politikere ikke fortjener. En opplevelse de ikke fortjener; Alle de som har vendt Bardufoss ryggen i striden om hovedbasen for helikopter.

den stiligste og mest frysnings-fremkallende målgangen trenger du ikke være ett sekund i tvil om. De lokale arrangørene; kommunen, Luftforsvarer og utallige frivillige, vil ofre både sjel og skjorte for å vise Bardufoss fra sin mest spektakulære side. Det blir tidenes mulighet for å eksponere for en hel verden hva dette flymiljøet, denne flyplassen og denne flystasjonen har å by på. En opplevelse som forhåpentligvis vil få noen sentrale politiske krefter til å gremmes, og rygge tilbake i skam.

IRONISK NOK går årets Arctic Race av stabelen bare noen uker før den såkalte landmaktstudien skal legges fram, et forsvarspolitisk manifest som kan besegle den endelige skjebnen for 339-skvadronen, 139 Luftving og hovedbasen for helikopter på Bardufoss. Slik sett kan det bli en bittersøt opplevelse på Bardufoss denne forhåpentligvis vakre augustdagen. Men akkurat nå; La oss glede oss over at Bardufoss og hele det unike flymiljøet får denne unike muligheten til å vise hva de har å by på.

- En boost for lokalsamfunnet I august kommer Arctic Race of Norway igjen til Midt-Troms og det er dermed duket for folkefest flere steder i regionen.

Arctic Race of Norway er noe av det viktigste som har skjedd for nordnorsk idrett, nordnorsk næringsliv, nordnorsk selvfølelse og nordnorsk samhold i dette århundret. Fire år på rad har duracell-turboen Knut-Eirik Dybdal reist landsdelen på kryss og tvers med sitt hjertebarn, og gitt nordlendinger uforglemmelige opplevelser, fra Helgeland i sør til Nordkapp i nord. Aldri før har Nord-Norge fått en slik internasjonal eksponering, og ufattelig nok får Midt-Troms denne gaven for andre gang.

OG DET BESTE av alt; ARN kommer tilbake, til ei veistrekning nær deg. Neste år. Eller året etter. Og gir deg muligheten til å vise fram det beste du har. Du trenger ikke fundere et nanosekund på om det blir lagt merke til. Bare spør de som har stått langs løypa, funnet på de mest klin kokos ting - og etterpå fått høre fra slektninger på New Zealand at; Vi har sett deg på TV! Eller opplevd å dukke opp på bilder i store, internasjonale magasiner med vikinghjelmer, flagg, prinsessekjoler på hesteryggen og mye, mye annen ekte nordnorsk galskap.

NÅR BILDENE fra Bardufoss dukker opp på TV-skjermen, bør noen se en annen vei.