«DET VAR DET året det var så bratt

Jeg hoppa rundt og sto mens jeg satt

Og spiste fårikål og snubla mens jeg datt».

SLIK OPPSUMMERTE ordkunstneren Øystein Sunde det herrens år 1965, med sitt kunstverk av en låt utgitt i 1971. Med sitt elleville skråblikk formidlet han hverdagslivets kaos på en fortreffelig måte. Denne tullesangen dukket opp i hodet mitt da jeg begynte den mentale reisen med å oppsummere året 2016.

DET HAR VÆRT et «bratt og ulendt» år, og mange snubla mens de datt. Og det har først og fremst vært det store overraskelsesåret, sjokkåret og skuffelsesåret. Jeg har plukket ut seks hendelser, på godt og vondt, som alle handler om samarbeid eller splittelse:

1. JEG ER STOR fan av engelsk fotball, og Liverpool er favorittlaget. Til tross for at det heller ikke denne våren ble ligagull, var det en jubelsesong. Takket være Leicester City. Maken til entusiasme, samhold og samarbeid skal du lete lenge etter på idrettsbanen. Laget, som var verdt en brøkdel sammenlignet med «de store» i engelsk fotball, vant Premier League med et hav av poeng — en av idrettshistoriens største sensasjoner.

2. JEG BESØKTE USA to uker etter valget i høst. Reisen gikk til Florida, en av delstatene som bidro sterkt til Donald Trumps seier. Det påfallende var at ingen snakket om Trumps sensasjonelle seier. Det var et «ikke-tema». Det virket rett og slett som folk i Florida var brydd, nærmest skjemtes litt. Uansett; Trump-seieren var et sjokk og tidenes nedtur for alle som utfører politiske meningsmålinger. Og valget har splittet USA sånn omtrent midt i to.

3. DET ANDRE store politiske jordskjelvet i 2016 feide over Storbritannia med enorm kraft. Brexit var også et jordskjelv som ingen så komme på forhånd. Stortbritannias ferd ut av EU-samarbeidet er ikke et vakkert syn. Det siste vi trenger i Europa er at et av drivhjulene faller av. I likhet med USA framstår Storbritannia splittet på midten.

4. HJEMME I NORGE ble Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) årets største politiske nedtur, ikke minst for vår region. Det vil si; Først jublet de lokale ordførerne. Men så leste de LTP-en litt mer grundig, la tåkepraten til side, og fant ut at hovedbasen for helikoptere ikke skal være på Bardufoss likevel. I sum framstår LTP-en som et svik mot hele landsdelen. Det ser rett og slett ut som de ansvarlige, sentrale politikere har gitt opp et troverdig forsvar av Nord-Norge i en krisesituasjon. Splittende? Ja, så til de grader!

5. SENJA KOMMUNE er i ferd med å bli født. Den så vel heller ingen komme. Ikke minst etter de famøse folkeavstemningene, der folket ikke ante hva de stemte for eller imot. Men i Tranøy sa uansett et klart flertall nei til sammenslåing, men politikerne har innsett at det blir svært krevende å stå alene. Også Torsken og Berg er «i bevegelse». Hvem hadde trodd det for et par år siden? Min oppfatning er uansett at samarbeid gjør sterk.

6. EN NY FOTBALLKLUBB så dagens lys på Finnsnes. For mange fotballelskere var det et stort sjokk. Og fortsatt sliter både jeg og mange andre med å se fornuften i det som skjer. Det verste er at splittelsen først og fremst rammer barna i barnebyen.

SÅ FÅR VI bare håpe at 2017 blir et år for samhold og samarbeid, og at vi har lært noe av 2016. Både internasjonalt, nasjonalt og lokalt.

GODT NYTT ÅR!