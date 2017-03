Kampdagen 8. mars

I dag på kvinnedagen feirer vi kampene vi har vunnet, vi samler oss for alle kampene vi står foran, og vi hedrer alle som har vist vei og de som fortsatt kjemper.

Vi har mye å være stolte av på 8. mars i et av verdens likestilte land, men likevel er vi ikke i mål. Høyre og FrP-regjeringa har satt likestillinga i revers og vi må fortsette å kjempe hver dag for å sikre alle en oppvekst i et samfunn som gir muligheter til alle, uansett om du er jente eller gutt.

Det er ikke tilfeldig at Norge er blant verdens mest likestilte land. Den norske modellen er kjempet frem av kvinner som organiserte seg og som sto på kravene om at alle skal ha like muligheter og rettigheter, også i arbeidslivet. Det kunne vært annerledes, og nettopp derfor feirer vi kvinnene som var modige og gikk foran. Også derfor er vi i dag klare for de nye kampene for et likestilt samfunn.

Kvinnebevegelsen har vist veien, vist at samfunnet kan endres. Vi har sett at krav til næringslivet virker. At kvotering virker. Aktiv likestillingspolitikk gir resultater.

Å inkludere far i svangerskapspermisjonen har ført til at flere kvinner har kunne deltatt aktivt i arbeidslivet og samfunnet, og samtidig gjort det lettere for menn å være gode fedre.

8. mars er fremdeles en kampdag – for et rettferdig og likestilt samfunn oppstår ikke av seg selv med mindre vi kjemper målbevisst for det.

Vi har enda en vei å, men det er med aktiv politikk, mot og vilje at vi en dag når det målet. Det vises i at Norge enda er blant Europas mest kjønnsdelte arbeidsmarked, at det er færre kvinner i lederstillinger og at fedre ikke har samme mulighet til å være hjemme med barna.

I dag feirer vi kampene vi har vunnet og samler oss for kampene som kommer.

Gratulerer med dagen!