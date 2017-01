«Tromsbenken som svikere?»

JAN SKOGHEIM kaller stortingsrepresentantene fra Troms i det uforståelige og kunnskapsløse forsvarsforliket mellom Høyre, Frp og Ap for svikere. Et ord som nasjonalt og internasjonalt er synonymt med quislinger. Innlegget hans bærer også preg av valgkamp for Cecilie Myrseth, Ap og Sandra Borch, Sp.

INGEN, OG JEG gjentar ingen, av representantene fra Høyre, Frp eller Ap hverken sentralt eller regionalt kan påberope seg å ha vunnet noen politisk seier ved behandlingen av LTP. Til det er tapene for store både militærfaglig, kostnadsmessig og for en utvikling av regionen. Hvis ikke Høyre, Frp og Ap ser en reetablering av Evenes på bekostning av Andøya som en regional seier? Her stemte KrF, Sp, Venstre, SV, MDG og èn representant fra Frp for en videreføring av Andøya med MPA.

HOVEDBASEN OG 139. Luftving for helikopter på Bardufoss legges ned og funksjonene overføres til Rygge. En hovedbase består av operativ-, teknisk-, logistisk og administrativledelse og flytimeproduksjon, som er en betydelig bakkeorganisasjon for to eller flere skvadroner som kan deployere og embarkere nasjonalt og internasjonalt. Bardufoss flystasjon var hovedbase for fire helikopterskvadroner og Luftforsvarets flyskole. At

339-skvadronen og 334-skvadronen skulle forbli på Bardufoss var det kun Sp, Venstre og MDG som stemte for.

EN FLYTTING av Luftforsvarets programmeringssenter til Sørreisa istedenfor Rygge var det bare Sp og Vensrte som stemte for. Et senter som er nødvendig for å vedlikeholde CRC/ARS Sørreisa sine systemer for produksjon av et «real time» luftbilde hvor alle fly er gitt kjenning, luftromskontroll med tilgjengelige stridsmidler og varsling om flyangrep til Hæren og Sivilforsvaret. Et senter som hører hjemme på Sørreisa lokaliseres til Rygge.

JAN SKOGHEIM, jeg forstår din frustrasjon over Tromspolitikerne, men jeg synes i anstendighetens navn at det er galt å kalle dem svikere. Det er prosessene i partiene og i fraksjonsmøtene som synes å ha gått galt, og i så måte har ikke Cecilie Myrseth oppnådd noen bemerkelsesverdige resultater - og om det er Sandra Borch som har oppnådd resultatene i Sp, som til dels er sammenfallende med V sine valg, er usikkert. Stortingspolitikere fra Høyre, Frp og Ap bør nå stå frem å forklare sin stemmegiving og valg utfra behandlingen i fraksjonsmøtene.