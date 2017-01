«Kings Bay» mangler spenning

«KINGS BAY» tar mål av seg å være en politisk thriller, men da forventes det et visst spenningsnivå i handlingen. Det mangler i denne filmen som er spilt inn med base i FilmCamp.

KINGS BAY-ulykken på Svalbard i 1962 hvor 21 gruvearbeidere omkom og som førte til Gerhardsen-regjeringens avgang, danner bakteppet for thrilleren «Kings Bay». Handlingen er lagt til vår tid.

Folkebladet-TV: Se traileren til «Kings Bay» her

FILMENS hovedperson, Harrieth Hansen (Kari Bremnes), er en nyhetssøkende gravejournalist i Nordlys som kommer på sporet av en sak med storpolitiske undertoner. Når vi møter henne i filmen har hun vært på kjøret i noen dager, med for mange øl på Ølhallen, og en mutt nyhetssjef.

HUN DEKKER en sak i tingretten om russisk tyvfiske i norsk sone ved Svalbard, en sak som ender på anonym plass i avisa. Nyhetsredaktøren forsvarer det med at det ikke er en stor og viktig nok sak, den selger ikke aviser, og det er ingen klikk-sak.

over journalistikkens utvikling, åpner hun en pakke hun fikk om morgenen. Den viser seg å inneholde to lydbånd viss innhold kan bli en skikkelig kioskvelter. Etter hvert dukker flere anonyme pakker opp, som indikerer at Kings Bay-ulykken kanskje likevel ikke var en ulykke.

HARRIETH allierer seg med sin russiskkyndige journalistkollega Oskar Stokstad (André Sørum), og sammen starter de oppnøstingen av en sak med potensielt storpolitisk sprengstoff.

UTEN Å RØPE for mye av filmens plott, spiller nordområdene og Norges forhold til naboen Russland og allierte USA en betydelig rolle. Det faktum at den egentlige årsaken til gruveulykken fortsatt er et mysterium, prøver filmen å spinne videre på.

«KINGS BAY»har blitt en film som ikke helt klarer å komme inn under huden på rollefigurene, ut over klisjépregede replikker. Øldrikkende journalister og mutte nyhetssjefer føyer seg vel også inn den kategorien. Ei heller skapes den nødvendige spenningen som forventes av en thriller, tross noen scener med dramatisk musikk og litt løping.

KARI Bremnes må bære rollen som gravejournalist gjennom hele filmen. Tross manglende skuespillererfaring, klarer hun seg greit i rollen som sannhetssøkende journalist. Tromsø by spiller en stor rolle i filmen, og som lokalpatriot er det selvfølgelig flott å se naturskjønne oversiktsbilder fra et vinterlig Tromsø.

«KINGS BAY» spiller på et evig aktuelt tema, om lille Norges rolle i stormaktspolitikken. Om det er noe hold i «røverhistorien» som fortelles her, skal være usagt, men at sjefene i Nordlys skulle ha en skjult agenda kommer altfor dårlig fram i filmen. «Kings Bay»-handlingen halter mot slutten, og sluttscenen blir rett og slett for «voldsom».

Anmeldt av Kjetil Vik