Opptrer på Kåre på Kaia

Det er Viseklubben Baluba som står som lokal arrangør for konserten. Fra kafeens side holder man åpent med vanlig kveldsservering.

Tok kontakt

– Da vi fikk høre at Tone Hulbækmo og hennes mann Hans Fredrik Jacobsen skulle ut på en turné i Nord-Norge tok vi kontakt og spurte om de kunne opptre også i Salangen. Det ville de gjerne, og jeg må si at det er tøft gjort av et par fra Østerdalen å legge ut på en konsert i Nord-Norge i november og desember, sier leder Inger Strand i Viseklubben Baluba.

– Dette er jo to svært dyktige musikere?

– Ja, da jeg nevnte navnet Tone Hulbækmo sa alle i viseklubben som er på min alder at hun måtte vi prøve å få til Salangen, mens de unge ikke visste hvem hun er.

– Denne duoen har vel ikke opptrådt i Salangen før?

– Jeg tror at de har vært på turné i Nord-Norge før, men om de har vært i Salangen tør jeg ikke svare på. Det blir i hvert fall fryktelig hyggelig å få dem hit, vi gleder oss veldig til å oppleve dem live. Ikke minst Tone Hulbækmo, som er en av de få som spiller på instrumenter som er 200-300 gamle.

Tone Hulbækmo

Tone Hulbæmo er født i 1957, og bor sammen med sin mann Hans Fredrik Jacobsen i Tolga i Østerdalen. Foruten sang behersker hun instrumentene harpe, lyre, trøorgel og klaver. Hun har mottatt en rekke priser, blant annet flere Spellemannspriser, for sin innsats innen kulturlivet på flere felt.

Hulbækmo beskrives som en musiker i spennet mellom tradisjon og fornying, og har blant annet engasjert seg som sanger, musiker, arrangør og komponist innen folkemusikk, viser, middelaldermusikk, korlitteratur og flerkulturelt.

Hans Fredrik Jacobsen

Er artist, musiker, komponist og arrangør som behersker flere instrumenter. Blant annet fløyte, gitar, torader og saxofon. Jacobsen har gitt ut flere soloalbum og andre i samarbeid med andre artiser og musikere.

På den ene siden er han opptatt av folkemusikk fra hjemmeregionen, både tradisjonell bearbeidet form, men også av europeisk middelaldermusikk samtidig som han komponerer egen musikk.

Har foruten Norge turnert i en rekke andre land over hele verden. Han er født i 1954.