Hadde lite stoff, men så tok de et grep...

At det ikke ble utgitt noen årbok i fjor hadde å gjøre med at det ikke var stoff nok til å fylle den.

– Som redaktør føler man alltid et press for å få ut årboka som den skal. Den største utfordringen er å få inn nok stoff. Tidligere i år så det lite lovende ut med stofftilgang, men så tok redaksjonskomiteen et grep som viste seg å fungere, forteller Jann-Oskar Granheim, som har redaktøransvaret for «Årbok for Lenvik» for tredje gang.

– Det grepet vi tok var blant annet å gå direkte ut mot lag og foreninger i kommunen, der vi redegjorde for situasjonen og forklarte at vi trengte stoff, forklarer Oddrun Flovik.

Uviss framtid

– Vi sitter nå med resultatet av dette, og er veldig fornøyd med at vi kan gi ut en årbok i år. Siden vi ikke klarte det i fjor følte vi at historielaget ville miste noe av livets rett hvis det heller ikke i år kom ut noen årbok, sier Kåre Rauø, som mener man må diskutere veien videre for årboka.

– «Årbok for Lenvik» er slik den er nå en ganske stor og innholdsrik årbok. Spørsmålet er om den er for stor, og at vi må gå ned litt i størrelse. Bør årboka også i fremtiden gis ut i papir, eller er en digital utgave fremtiden. Dette er noe av det vi må se nærmere på, samtidig som vi arrangerer skrivkurs for mulige bidragsytere, sier Rauø.

Edmund Elvebakk påpeker at årboka i år kommer tidligere ut en før, og at den har mer stoff fra Rossfjord-Tennskjærområdet enn noensinne før.

Nye stemmer

– Har det kommet nye bidragsytere til?

– Det har kommet noen nye skribenter inn, og det setter vi selvsagt stor pris på.

Redaktøren mener at det er positivt at hele kommunen er ganske godt representert i årets bok.

– Skal årboka selges på de vanlige stedene?

– Det er blant annet det vi skal møtes her for å diskutere. Vi har nå en bokhandler mindre på Finnsnes enn før. Men sannsynligvis vil vi også denne gangen sitte på Domus å selge den. Vi har også fortsatt et ganske bredt utvalg av årbøker som er gitt ut tidligere, påpeker Magne Lorentsen.

Det er som før Lenvik Historielag som står som utgiver av årboka, der årets utgave er utgave nummer 14.