– Konsept som har fungert veldig bra hos oss

kultur

Dette skjer blant annet i forbindelse med at man åpner årets julebordsesong på reiselivsanlegget Hamn i Senja kommende helg.

– Konseptet med å ha en konsert etterfulgt av middag og en vanlig restaurantaften etter det igjen har fungert veldig bra hos oss, så det er noe vi kommer til å fortsette med, forklarer salgsjef Heidi Munkvold ved Hamn i Senja.

Til helga som kommer har man fått paret Steinar Albrigtsen og Monika Nordli til å ta seg av konsertbiten i opplegget.

– Steinar Albrigtsen er jo en kjent og kjær artist her nord. Måten han og Monika Nordli gjør konserter på er veldig lun og nær, og passer godt inn i et konsept som vårt. Man kan velge bare ett av innslagene, eller ta hele pakken med konsert, middag og restaurantkveld.

– Hvor på anlegget kjører dere disse konsertene?

– Oppe på Bryggeloftet, som er veldig egnet til slikt. Samtidig som det er plass til en del mennesker der er det også et intimt konsertlokale med nærhet mellom artister og publikum.

30 år

Steinar Albrigtsen har 30 år på veien som artist, der en del forbinder ham med «mannen som satte countrymusikk på norgeskartet. Det har blant annet resultert i 16 plateutgivelser. Albrigtsen er også kjent for sitt samarbeid med Jørn Hoel, som en periode var flittige gjester på det tidligere utestedet Corner på Finnsnes.

Han møtte sin nåværende kone i et studio i 2007, nærmere bestemt i forbindelse med innspillingen av duetten «A Million Stars». De to artistene inngikk et musikalsk samarbeid med påfølgende turneer i Norge. 2011 ga de ut sine første soloalbum på norsk, med titlene «Fotfeste» og «Bilda fra ei anna tid».

Live

– Live presenterer de to artistene en variert, musikalsk blanding av Albertsens største hits, ispedd noen nye låter fra Nordli. Man kan vente seg både blues, country og singer-songwriter-låter. Alt med en god porsjon med nordnorsk humor og litt lun melankoli, lover Heidi Munkvold, som sier at det fortsatt er noen ledige plasser igjen på konsertene.

– Men det er ikke så mange, så man bør være raskt ut nå.