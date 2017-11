– De som kommer vil få en fin opplevelse

kultur

Liv Harriet Steffensen på Fruene på Torget understreker at det er Kulturhuset på Finnsnes som står som arrangør av konsertforestillingen «Nattevakt».

– Etter det jeg forstår har kulturhuset et ønske om å bruke oss som konsertarena på grunn av den spesielle rammen og stemningen vi har her, sier Steffensen.

– Skal dere gjøre noe spesielt i anledning arrangementet?

– Egentlig ikke. Fra vår side serverer vi mat og drikke som vi pleier når det er konserter her. Marthe Valle er jo en veldig dyktig artist, så jeg tror at alle som kommer vil få en veldig fin opplevelse, sier Steffensen, som opplyser at forhåndssalget er godt.

– Sist jeg snakket med Karin T. Olsen på kulturhuset sa hun at det var forhåndssolgt bortimot 53 billetter til opptredenen med Marthe Valle. Det er jo veldig bra med tanke på at Finnsnes er sted der man tradisjonelt ikke så på hugget med dette.

– Så interesserte bør ikke vente for lenge nå?

– Nei, vil man ha med seg dette er nok ikke det å anbefale.

«Nattevakt»

Ifølge opplysninger publisert av Kulturhuset på Finnsnes er «Nattevakt» en forestilling der både store og små tanker om livet blir luftet, vevd sammen av den musikken som artist, sykepleier og solidaritetsarbeider Marthe Valle har skrevet. Det er en konsertforestilling som handler om sårbarhet, solidaritet, fellesskap, engasjement og motstand. Og om det å klare å være medmenneske i tid der samfunnet vårt i stor grad er blitt kaldere på flere områder.

Turnè

– Vi er så heldig å få besøk av Marthe Valle og de andre medvirkende i forbindelse med en turné Valle gjør i forbindelse med en ny utgivelse av henne, forklarer Liv Harriet Steffensen.

– Hvor mange har dere plass til på Fruene på Torget?

– Vi må nok sette ut noen flere stoler, så jeg er litt usikker. Men sier noe over 70 plasser tar jeg i hvert fall ikke for hardt i.

Marte Valle er født i 1982, og er en låtskriver og artist som er født og oppvokst i Harstad, men nå bosatt i Bergen.